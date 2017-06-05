Apple, WWDC 2017 etkinliği kapsamında bugüne kadarki en güçlü Mac olan iMac Pro'yu duyurdu.

Son dönemlerde masaüstü MAc kullanıcılarına hitap eden hepsi bir arada bilgisayarları iMac'lerin yeni modellerini duyurmadığı için eleştirilerin hedefi olan Apple, WWDC 2017 kapsamında iMac modellerini 7.nesil Kaby Lake tabanlı işlemcilerle güncelledi ve aynı zamanda tüm zamanların gelmiş geçmiş en güçlü Mac'i olan iMac Pro'yu duyurdu. Peki fiyatıyla el yakacak iMac Pro'nun özellikleri neler?

macOS'in yeni sürümü macOS High Sierra ile birlikte duyurusu gerçekleştirilen yenilenen iMac Pro, tasarım anlamında 'uzay grisi' MacBook modellerini oldukça andırıyor. Aynı rengin iMac'lere taşınmasının yanı sıra iMac Pro'nun da arka kısmına mat ve siyah bir Apple logosu ekleniyor. Ancak yeni iMac Pro, tasarımından çok teknik özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Tam bir donanım canavarı olan bilgisayar, Apple'ın gelmiş geçmiş en güçlü bilgisayarı unvanını bugün itibariyle kapmış durumda.

iMac Pro Teknik Özellikleri

-27 inç 5K Çözünürlüklü Ekran

-1080p (FullHD) FaceTime Kamera

- 8, 10 ya da 18 çekirdekli Intel Xeon İşlemci

- Radeon Vega Grafik Kartı

- 128GB Depolama Alanı (Arttırılabilir)

- 4x Thunderbolt 3 Girişi

Özellikle güçlü bir iş istasyonu olan iMac Pro, snaal gerçeklik gözlüklerinde de alınabilecek en iyi deneyimi yaşatmak için çalışacak. Öte yandan iMac Pro, VR geliştiicilerinin de kullanabileceği güçlü bir bilgisayar olacak.

Bu yeni canavar iMac Pro'nun giriş modelinin fiyatı ise 5000 dolar olarak belirlenmiş durumda. iMac Pro, Aralık ayında dünya genelinde satışa çıkacak.