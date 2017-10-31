Apple, bu hafta yayınlaması beklenen iOS 11.1 sürümünden önce iOS 11.2 Beta 1 sürümünü geliştiricilere sundu. Devasa güncelleme ile birlikte gelenlere göz atalım.

iOS 11.1 şu anda resmi olarak çıkışını yapmadı, ancak Apple elini çabuk tutuyor. Geliştiriciler için iOS 11.2 Beta 1 sürümünü yayınlayan Apple, iOS 11.1’de düzenlediği birçok hatanın ardından yeni beta sürümünde bazı özellikleri test etmeye başladı.

Apple odaklı haberleri ile birçok kişinin takip ettiği iDB YouTube kanalında incelemesi yapılan yeni işletim sisteminde pek çok detay ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Bu detaylar arasında en dikkat çekici olanı, “Kontrol Merkezi” için yeni bir özelliğin gelmesi oldu. Bundan sonra widget’larda birden çok kaynağı kolaylıkla görebilirsiniz. Örneğin, Apple TV’nizde neyin oynadığını görebilirsiniz.

Bu özelliğin dışında birkaç patlamış önyükleme logosu ve rezil bir hesap makinesi hatasını düzelten Apple, ayrıca iMessage ve Apple Pay için iCloud desteğini iOS 11.2 ile kullanıcılara sunmak istiyor. Ayrıca iPhone 8 ve iPhone X modellerinde yer alan duvar kağıtları, bu güncellemeyle birlikte işletim sistemi destekli tüm telefonlara geliyor. iDB’in yayınladığı videodan ne gibi özellikler geldiğini sizler de görebilirsiniz.

iOS 11.2’nin kararlı sürümle karşımıza gelmesine hala uzun bir süre var. Yakın zamanda iOS 11.1 yayınlanacak ve iOS kullanıcılarının sıkıntı çektiği pek çok hata giderilecek. Aşağıdaki anketimize katılarak iOS 11 hakkında nihai kararınızı verebilirsiniz. Sizce iOS 11 beklentilerini karşıladı mı, yoksa eski iOS’lar daha mı güzeldi? Anketimize katılmayı unutmayın.