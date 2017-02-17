Green Riding Hood, 1 Hafta Boyunca Ücretsiz Olacak

Apple her hafta uyguladığı promosyonlara, 2015 yılında yılın en iyi uygulaması seçilen Green Riding Hood ile devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde Apple, Green Riding Hood uygulamasıyla Haftanın Uygulaması promosyonunu güncelledi. Bunun anlamı, önümüzdeki 6 gün boyunca bu popüler uygulamayı hem iPhone'da hem de iPad'de ücretsiz olarak edinebileceksiniz. 3 dolar (ortalama 11-12 TL) hiç de fena bir tasarruf sayılmaz.

Green Riding Hood, çocuklara sağlıklı alışkanlıklar kazandırmaya yönelik interaktif hikaye kitabı. Güzel grafikler, eğlence dolu oyun mini oyunlar ve klasik masalı ilginç bir şekilde değiştiren hikaye unsurlarına sahip.

Apple içerik editörü, Green Riding Hood hakkında iddialı açıklamalarda bulundu:

"Bitki çayı yudumlayan yoga öğretmeni olan büyükanneyi canlandırmak, bu harika hikaye kitabının çocukları sağlıklı alışkanlıklar geliştirmeye teşvik etmenin eğlenceli yollarından sadece biridir. Üstelik uygulama, yetişkinler için de harika vejetaryen yemek tarifleri sunuyor."