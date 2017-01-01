Apple'ın 2017 Yılında El Atacağı Tahmin Edilen 3 Teknoloji

Teknoloji dünyasının en büyük şirketlerinden Apple, elini attığı her teknolojinin trend olmasını sağlıyor. Peki Apple bu yıl hangi teknolojilerle karşımıza çıkacak?

Teknoloji dünyasını yakından takip edenler mutlaka nesnelerin interneti, sürücüsüz otomobiller ya da arttırılmış gerçeklik gibi teknolojilerin gelecek dönemde hayatımızda önemli bir yer tutacağını biliyordur. Ancak bir gerçek de var ki, Apple iyi ya da kötü ne yaparsa o teknoloji bir şekilde hayatımıza giriyor.

Biz de bu yazımızda bugüne kadar ortaya çıkan ufak tefek sızıntılarla birlikte Apple'ın el atacağı söylenen 3 teknolojiyi ve Apple'ın bu alanda neler yapabileceğini listeledik.

1) Arttırılmış gerçeklik teknolojisi

Son günlerde sanal gerçeklik teknolojisi hem mobil cihaz tarafında hem de daha yüksek donanım gerektiren cihazlar olarak karşımıza çıkıyor ancak Apple bugüne kadar sanal gerçeklikle ilgili bir adım atmadı. Daha önce Tim Cook'un açıklamalarına baktığımızda Apple, sanal gerçeklik teknolojisinin çok da gerekli olmadığını ve sadece eğlence sektöründe olacağını düşünüyor. Apple insanların hayatına girecek teknoloji olarak ise arttırılmış gerçekliği değerlendiriyor ve insanların hayatında arttırılmış geçekliğin etkili olacağını söylüyor. Bu yüzden de Apple'ın bu yıl arttırılmış gerçeklik üzerine çalışmalar yapacağını söyleyebiliriz.

2) Nesnelerin İnterneti (iOT)

Apple'ı en öne çıkaran noktalardan biri de Apple ekosistemi. Şirket kendi cihazlarının birbiriyle iletişim halinde olmasını seviyor ve buna yönelik çalışmalar yapıyor. Bu nedenle de Apple'ın nesnelerin interneti üzerine çalışmalar yapacağı, akıllı ev ve araç sistemleri geliştireceği uzun yıllardır konuşuluyor ancak muhtemelen Apple bu sektörün daha da yerine otrumasını bekliyordu.

Artık günümüzde nesnelerin interneti yaygınlaşmaya ve günlük hayatımıza girmeye başladı. Bu nedenle de büyük ihtimalle Apple bu yıl itibariyle nesnelerin interneti konusunda çalışmalara başlayacak.

Bu arada, eğer akıllı ev teknolojileriyle ilgileniyorsanız Teknostore'da satılan bazı uygun fiyatlı akıllı ev teknolojilerine bu bağlantıdan göz atabilirsiniz.

3) Sürücüsüz otomobiller

Apple kullanan otomobil sürücülerin yakından bildiği gibi Apple cihazları Apple CarPlay olan otomobillerle birlikte iyi bir şekilde iletişime geçebiliyor ve cihazlarını otomobillerinden yönetebiliyor yani kısacası Apple otomobillere yönelik bazı teknolojiler konusunda zaten çalışıyor. Ancak geleceğin trendi olması beklenen sürücüsüz otomobiller konusunda Apple'ın bazı çalışmalar yürüttüğüne dair dedikodular çıksa da henüz Apple bir otomobil projesiyle karşımıza çıkmış değil.

Bu yıl için tahmin edilen ise Apple, artık sürücüsüz otomobil teknolojileri üzerine ya bazı otomobil şirketleriyle ortak çalışmalar yürütecek ya da kendi sürücüsüz otomobilini üretecek.