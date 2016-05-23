Apple, şirketinin genel merkezini oldukça büyük bir kampüs mantığı ile inşa ettiği Apple Park adındaki yeni bir yapıya taşıyor. Yaklaşık 2 senedir inşaatı devam eden yeni ofisin bazı kısımları çalışmaya başladı, ilk görüntüler de geliyor.

Apple çalışanları, şirketlerinin yeni ofislerinden görüntüler atma konusunda geç kalmadılar. Sosyal medya hesaplarından dev kampüslerinin en güzel yerlerini paylaşan çalışanlar, Apple Park hakkındaki merakımızı da gidermiş oluyorlar

iPhone X ve iPhone 8 lansmanının düzenlendiği Apple Park, Eylül ayında gerçekleştirilen etkinlikte bile inşaat halindeydi. Hala bazı bölgelerinde bahçe düzenlemeleri devam eden ofisin, son dokunuşları da tamamlanmak üzere. Apple Park’ın halka açık bir bölge olmaması ve şekli itibariyle firmanın gizlilik politikalarına ne denli özen gösterdiği anlaşılıyor.

Toplamda 12.000 çalışanın bulacağı Apple Park, 12 ayrı bölümden oluşuyor. Bu bölümlerden 5 tanesi için yerleşim izni alan Apple, kalan bölümler için Mart ayının sonunu bekleyecek. Şimdiden ofise yerleşen çalışanlar ise içeriden pek çok görüntüyü paylaşmaya başladılar.

Giriş ve bahçe bölümleri:

Akşam güneşiyle kafeterya alanı:

Apple'ın yeniden tasarlanan mağazaları ve çok katlı ek ofisleri (Kaydırmayı unutmayın):

Merdivenlerin alt kısımları bile dikkatle tasarlanmış:

(Ah be iPhone'un başına bela olan düşük ışık! Umarız bu kampüste çözülürsün.)

Geceleri de böyle:

Jony Ive'in dizayn takımındaki bir çalışanın 4. kattan çektiği fotoğraf:

Bu arada Apple, fotoğrafları bir bir avlamaya başlamıış ve Instagram'dan kaldırtmış gibi görünüyor. Çünkü çalışanların yükledikleri fotoğraf sayısında ciddi bir azalma var.