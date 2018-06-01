Apple'ın 6.1 İnçlik Yepyeni iPhone'u Nasıl Görünecek?

Apple'ın bu sene içerisinde 3 yeni iPhone ile karşımıza çıkacağı artık bilinen bir gerçek. Bir YouTube kullanıcısı, 6.1" olacak modelin nasıl görünebileceğini bizlerle paylaştı.

Eğer Apple bir son dakika sürprizi yapmazsa bu sene karşımıza çıkacak iPhone'lar belli: iPhone X'un 5.8 inçlik OLED modeli, iPhone 8'in yerini alması beklenen 6.1 inçlik LCD ekrana sahip bir iPhone ve 6.5 inç boyutundaki iPhone X Plus.

Apple'ın bu üç telefonla ilgili şu ana kadar ser verip sır vermediğini biliyoruz. Hatta gelen bilgilere sızıntı değil dedikodu dahi diyebiliriz. En çok tartışılan magazinsel konulardan biri de yeni güncellenmiş iPhone X'un hangi isimle adlandırılacağı. Bazı kişilere göre iPhone X2 olacakken, bir diğer kitle de cihazın iPhone 11 şeklinde geleceğini düşünüyor. Konuyla ilgili çok fazla tahmin olsa da 'bilgi' diyebileceğimiz pek bir şey yok elimizde.

Yine de hevesli kullanıcılar telefonların nasıl görüneceği ile ilgili tahminlerini çeşitli çizimler ve render videolar ile göstermeye çalışıyor. 6.1 inç boyutundaki yeni iPhone'un videosunu paylaşan kullanıcı da bunlardan biri.

Yayınlanan videoda, özellikle alüminyum çerçevesiyle oldukça güzel görünen cihazın, bildiğimiz Apple iPhone kalitesini ve şıklığını yansıttığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Muhtemelen Ekim 2018'de yayınlanacak yeni iPhone modellerinin bu sürece kadar pek çok sızıntıya ev sahipliği yapması bekleniyor.