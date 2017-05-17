Apple, bugün Today at Apple etkinliğini Türkiye'de başlattığını duyurdu. Eğer siz de belirli tarihlerde İstanbul'daysanız, Apple'ın muhteşem etkinliklerine katılabilirsiniz.

Tüm dünyada toplam 495 Apple Store ile hizmet veren Apple, bu mağazaları sanat yuvalarına çevirme kararı aldı. Yurt dışındaki mağazaların bazılarında bir süredir eğitim dersleri veren Apple, Türkiye’de de “eğitim atölyesi” etkinliğine başladı. Apple Türkiye resmi web sayfasından duyurulan etkinlik, “Today at Apple” adı altında düzenlenen ve 7’den 77’ye herkesin ilgisini çekecek etkinliklerle dolu olacak.

Uygulamalı atölye çalışmalarını kullanıcılarına sunan Apple, dünya çapında ünlü sanatçılar, fotoğrafçılar ve müzisyenleri mağazalarına getirerek, kullanıcılara eğitim veriyor. İstanbul’da Akasya AVM ve Zorlu Center’daki Apple Store’larda başlayan etkinlikler, herkesin erişebileceği sanatın, eğlencenin ve eğitimin bol olduğu bir etkinlik olacak. Yazılım, sanat, kurumsal çalışmalar gibi çok çeşitli alanlara yayılacak eğitimler, günün farklı saatlerinde gerçekleşecek. Bunlar dışında iOS ve Mac’ler için eğitim dersleri de sunacak Apple, Mac’te müzik dinleme, GarageBand ile müzik yapma, Apple Music’i keşfetme ya da iOS’ta nasıl fotoğraf çekilir gibi tüyoları, direkt uzmanlar aracılığı ile kullanıcılara aktaracak. Robotlarla kod yazmak gibi birçok etkinlik, çocukların okullarından zaman bulup gelebilmeleri için hafta sonları açılacak ve çocuklarında bol bol eğlenmesi sağlanacak.

Apple’ın yaptığı bu çalışma, sosyalleşmek isteyen kişiler için çok eğlenceli geçecek gibi duruyor. Today at Apple adı altında sunulan etkinlik programına buradan ulaşabilirsiniz. Doğru yoldasın Apple.