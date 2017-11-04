Apple'ın 850 Milyon Euro'luk Projesi Belirsizliğini Koruyor

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Apple'ın ülkesinde kuracağı devasa veri merkezi inşasının belirsizleştiğini söyledi.

Apple'ın İrlanda'nın Galway şehrine yapacağı 850 milyon Euro'luk dev veri merkezi inşasında bir türlü çözüm bulunamıyor. Başbakan Varadkar, Perşembe günü düzenlenen bir toplantıda İrlanda devlet televizyonu RTE'ye yaptığı açıklamada merkezin yapımına başlama tarihinin belli olmadığını söyledi. Öte yandan İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, hükümet olarak bu yatırım için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını belirtti.

Bilindiği üzere, Apple tarafından, yeşil enerji kaynaklarından yararlanmak için Galway kentinin kırsal bölgesine devasa bir veri merkezi inşa edilmek isteniyor. 2015 yılından bu yana yapımına başlanması beklenen proje itirazlar nedeniyle bir türlü yapılamıyor.

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar yaptığı ABD turunda konuyla ilgili görüşmeler yapmak için Apple CEO'su Tim Cook ile bir araya geldi. Varadkar, Cook'un kendisine herhangi bir taahhütte bulunmadığını ancak projenin yapımıyla ilgili ellerinden gelen her türlü kolaylığı sağlayacaklarını söyledi. İrlanda'da her 10 kişiden biri Apple gibi uluslararası şirketlerde çalışma hayali kuruyor. Zira geçtiğimiz günlerde veri merkezi yapımına ilişkin olarak mahkemenin verdiği ret kararıyla birçok İrlandalı sevinç gösterileri yapmıştı.