Apple'ın 850 Milyon Euro'luk Projesinde Pürüz Kalmadı!

Apple'ın İrlanda'nın Galway şehrinde inşa etmek istediği veri merkezine yönelik iki itiraz Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi. Veri merkeziyle kente 850 milyon Euro'luk bir yatırım yapılması bekleniyor.

İki yıldan fazla süredir devam eden Apple'ın İrlanda'daki Galway Athenry yakınlarındaki 850 milyon avroluk veri merkezi inşa etme çabasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Allan Daly ve Sinead Fitzpatrick'in veri merkezinin çevreye yönelik zararlarını düşünerek yaptığı itirazı reddedildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı McDermott, mahkeme kararının itirazların kamu yararıyla ilgili olmadığının bir göstergesi olduğunu söyledi. (Bu arada Apple'ın Şubat 2015'te kurma kararı aldığı veri merkezi inşaatında iki yıldır hiç ilerleme sağlanamadı)

'Apple'ın kente gelmesini destekleyen bir kafe'

İrlanda hükümeti ile Apple arasındaki görüşmeler devam ediyor. Bu görüşmelerin sonucu merkezin inşaasıyla ilgili nihai kararın verilmesini sağlayacak. Ancak mahkeme kararı projeyi destekleyen yerel kampanyacılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Paul Keane adlı bir kampanyacı kararı 'harika' olarak nitelendirdi. Apple'ın kurmaya çalıştığı veri merkezi iTunes Store, App Store, iMessage, Harita hizmeti ve Siri dahil olmak üzere Avrupa'daki hizmetleri destekleyecek. Bu ülkelere Türkiye'nin de dahil olduğunu belirtelim. Teknoloji kullanıcıları için mahkeme kararı iyi görünse de çevre sağlığı için durum nedir tam olarak bilmiyoruz? Sizin de konuyla ilgili düşünceleriniz varsa lütfen yazın.