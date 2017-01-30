Apple'ın Yapay Zeka Ortaklığı Kurucu Üyesi Olduğu Açıklandı

Amerikalı Bilişim Devi Apple'ın, Yapay Zeka Organizasyonu'na katıldığı kamuoyuna resmen duyuruldu.

AI (Yapay Zeka) Organizasyonu, 28 Ocak Cumartesi günü itibariyle Apple'ın kurucu üye olarak ortaklığa resmi olarak katıldığını doğruladı.

AI Organizasyonun üyeleri arasında; Amazon, Facebook, Google, DeepMind, IBM ve Microsoft da bulunuyor.

Siri'nin gelişiminde büyük rol oynayan Tom Gruber, ortaklığın yönetim kurulunda görev yapacak.

AI Ortaklığı, Eylül ayında "en iyi uygulamaların incelenmesi ve onların formüle edilmesi, halkın AI'yla ilgili anlayışının geliştirilmesi ve AI ile insan ve toplum üzerindeki etkilerini incelemesi" hedefiyle, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak kuruldu. Apple, mahremiyet konusunda aşırı hassas bir şirket ancak yine de AI Organizasyonu'na ciddi katkılarda bulunacak. Apple'ın yapay zeka araştırma topluluğuna yaptığı katkılar, kilit derecede önemli olarak kabul ediliyor.

Apple, Carnegie Mellon profesörü Russ Salakhutdinov'un liderliğinde kendi AI ekibini kurmak için son aylarda, AI, Turi, VocalIQ, Perceptio ve Emotient gibi "AI" ile ilgili bazı şirketleri satın aldı.

Apple bu ekibi kurarak, Siri'yi, Alexa gibi en büyük rakiplerinin ötesine taşımayı da hedefliyor.