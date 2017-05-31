Apple'ın Akıllı Asistanı Siri, Tek Başına Bir Cihaz Oluyor!

Apple'ın popüler akıllı asistanı Siri, Bloomberg tarafından yayınlanan bir rapora göre ayrı bir cihaz olarak üretiliyor.

Bildiğiniz gibi akıllı ev teknolojilerinin ve nesnelerinin internetinin yaygınlaşmasıyla birlikte mobil cihazlarda karşımıza çıkmaya başlayan akıllı asistanlar, artık tüm bu ekosistemi 'akıllı' bir yapıyla kontrol edebilmek adına ayrı cihazlar olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Amazon tarafından geliştirilen Alexa ve Google'ın Google Home asistanıyla birlikte gelişen akıllı asistan cihazlarına şimdi bir yenisi daha ekleniyor.

Dünyanın en büyük ekonomi yayınlarından Bloomberg'in haberine göre Apple, önümüzdeki haziran ayında düzenleceği WWDC 2017 etkinliğinde akıllı asistanı Siri'nin cihaz halini tanıtacak. Öyle ki Apple, şimdiden Siri'nin üretimine başladı.

Siri'nin cihaz versiyonuyla birlikte Apple'ın akıllı asistanı Siri'nin daha da geliştirilerek fazlasıyla işlevsel bir hale getirileceğine de kesin gözüyle bakılıyor. Özellikle akıllı ev teknolojilerinin yönetimi konusunda önemli adımlar atması beklenen Apple'ın böylelikle Google ve Amazon'un en büyük rakiplerinden biri olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.