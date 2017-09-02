Apple'ın 10. Yıl Özel Telefonunun Adı iPhone X Olacak!

Yeni çıkan raporlara göre yeni gelecek 2 iPhone modelinin adı sanılanın aksine iPhone 7S-7S Plus olmayacak. Ayrıca en iyi telefonunun ismi ise iPhone 8 yerine iPhone X olacak.

Uzun bir süredir Apple'ın 10. yılına özel bir telefon üzerinde çalıştığını biliyoruz. Ancak bu telefonun iPhone 8 olduğu düşünülüyordu. Yeni çıkan raporlar ve güvenilir kaynaklar, işlerin tam olarak böyle olmadığını gözler önüne sunuyor. Evet, bir iPhone 8 modeliyle karşılacağız ancak bu Apple'ın "özel" telefonu olmayacak. Şimdiye kadarki en özel telefonun ismi iPhone X olacak.

Güvenilir kaynakların verdiği bilgilere göre çıkması beklenen iPhone 7S ve 7S Plus yerine iPhone 8 ve 8 Plus'ı göreceğiz. Yani cihazların arka kısımlarının cam olması bundan kaynaklanıyor ve bir üst modelin yerine geçecek. Üstelik bu anlamda küçük de olsa tasarım değişikliğini de görebiliriz. Ancak işin en önemli kısmı kesinlikle bu değil. Apple'ın en özel telefonu sanılanın aksine iPhone 8 değil iPhone X olacak.

Daha önceden de bahsedildiği gibi iPhone 8 kısa bir süre sonra tanıtılacak. Fakat Apple tüm sızıntıların ardından en büyük kozunu henüz oynamayacak. Yani bu noktada sızdırılan fotoğraflar gerçekten de iPhone 8'e ait olabilir ancak bu tasarım, Apple'ın en özel tasarımı da olmayabilir.

Yeni çıkacak iki iPhone, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus olarak biliniyor. Apple'ın "S" serisini neden devam ettirmeyip direkt olarak bir üst modele geçtiği konusunda çok fazla bilgi yok ancak cihazların arka kısımlarının tasarımları, kablosuz şarj desteğiyle değişecek. Bu durumda iç materyallerde de değişiklikler meydana gelecek.

Son olarak kaynak, ön siparişlerin 15 Eylül'de hemen başlayacağını ve cihazların tam anlamıyla satışlarının 22 Eylül'de olacağını söylüyor. Apple'ın bir sürpriz yaparak iPhone X modelini iPhone 8 ile aynı gün mü tanıtacağı yoksa daha sonra mı tanıtacağı konusunda henüz bir bilgi yok ancak oldukça kısa bir süre sonra öğreneceğiz.