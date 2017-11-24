  • Apple'ın Alacağı Önlemlerle Artık iMac Pro'lar Çalınamayacak

Apple'ın Alacağı Önlemlerle Artık iMac Pro'lar Çalınamayacak!

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Yeni çıkacak iMac Pro modeli hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Yeni gelişme, mobil takip sistemi.

Geçtiğimiz günlerde iMac Pro'ların, sürekli açık olan Siri özelliğine sahip olacağını ve A10 işlemci kullanacağı haberini sizlerle paylaşmıştık.
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Pike’s Universum tarafından verilen habere göre iMac Pro'da hırsızlığa karşı koruma sistemi olabilir. Bunun için mobil bağlantı desteğiyle geleceği söylenen bilgisayar, bu sayede “iMac'i Bul” özelliğini kullanacak. Yani yeni gelecek olan modelde 'SIM kart desteği' olacak. Yeni bir sistem getirilmezse GSM şirketlerinin mevcut data hatlarının, bunun için kullanılabileceğini düşünüyoruz. 

Yeni iMac Pro'nun, VR desteği sunan bir PC'nin neredeyse 4-5 katı fiyatı bulunuyor. Bilgisayarın fiyatı göz önüne alındığı zaman, büyük çapta meydana gelebilecek hırsızlıklara karşı güzel bir koruma anlamına gelen özellik, bilgisayarın konumunu GPS üzerinden gösterebilecek. 
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Sizce bu özellik güvenlik açısından yeterli mi, düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız?

Kaynak : https://pikeralpha.wordpress.com/2017/11/20/imac-pro-theft-protection/
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