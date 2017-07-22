Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 11, özellikle arttırılmış gerçekliğe verdiği önemle öne çıkıyor. Önümüzdeki sonbahar mevsiminde çıkacak olan iOS'in full sürümünden bir müddet sonra ARKit özelliği de tam kapasiteli olarak kullanılır olacak.

iOS 11 ARKit duyurusunun üzerinden henüz iki aydan az bir zaman geçmesine rağmen, bu teknolojinin geliştiriciler tarafından oldukça geniş tabanlı olarak kullanıldığına şahit olduk. ARKit’in oyundan üretkenliğe, eğlenceden kullanışlı araçlara kadar bir çok alanda kullanım alanı bulunuyor. ARKit’in son kullanışlı bir örneği, bilgilendirmeye dayalı arttırılmış gerçekliğin navgasyon ve Haritalar uygulamalarını nasıl güçlendirebileceğini gösteriyor.

Apple’ın AR özelliklerini kullanıcı dünyasına aktarmasına henüz aylar olsa da, ARKit yüksek beklentilere sebebiyet veriyor. Ekstra bir donanıma gerek bırakmadan kullanılabilecek olan Apple’ın bu platformu, geniş tabanlı bir kullanıcı kitlesi ve her gün yeni özellikleri piyasaya süren geliştirici kadrosu ile arttırılmış gerçeklik teknolojisinin kullanılabileceği yegane platform olmaya aday.

iOS geliştiricisi olan Andrew Hart ARKit ve CoreLocation ile yaptığı çalışmalarından bazılarını bugün Twitter’da yeni bir video paylaşarak sergiledi. Görüntülerde, kalın oklar ve hatlarla belirginleştirilmiş bir harita üzerinde AR özelliğinin hareket halinde iken yön bulmayı ne denli kolaylaştırabileceğini ispat ediyor.

Hart’ın daha önce gönderdiği bir başka görüntüde yine gezinme halinde telefonu sağa sola çevirdiğinizde şehirde bulunan belirgin noktalarla ilgili bilgilendirme yapan AR özelliği sergileniyor.

ARKit önümüzdeki sonbaharın ilerleyen zamanlarına değin tam anlamıyla kullanılır olmayacak ama, geliştiricilerin yazılımın ön sürümü ortaya koydukları bu çalışmalar daha şimdiden AR teknolojisinin oldukça kullanışlı olacağına işaret ediyor.