Apple'ın Tasarımcısı: Akıllı Telefonları Fazla Kullanıyoruz

Apple'ın baş tasarımcısı Jony Ive bir röportajda, akıllı telefonların harika araçlar olduğunu ancak fazla kullanmayı bırakmamız gerektiğini söyledi.

The New Yorker'ın her sene düzenlediği teknoloji festivali TechFest geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Bir çok ünlü teknoloji sektörü çalışanını ve sektörün önde gelenlerini konuk eden festivalde, Apple'ın baş tasarımcısı ve sektörde bir tasarım gurusu olarak anılan Jony Ive'da konuşmacı olarak yer aldı. Akıllı telefonların geleceği ve insanların kullanımı üzerine sorulara cevap veren Ive, ilginç konulara da değindi.

Akıllı telefonların kullanımı üzerine konuştuğu sırada, her cihazda olduğu gibi akıllı telefonlarında da yanlış kullanım söz konusu olabildiğine değindi. Bu yanlış kullanımın ne olduğu sorusunu ise, "fazla kullanmak" olarak tanımlayan Ive, akıllı telefonların günlük işlerimizi kolaylaştıran bir araç olması gerektiğini, her gün baktığımız bir bağımlılık olmaması gerektiğini belirtti.

Bu konuda iPhone en suçlanabilir markalardan biri gibi gözükse de, Ive iPhone'un tasarımını diğer akıllı telefon modellerine göre daha iyi bulduğunu da belirtiyor. Akıllı telefonların bir araç olmaktan, günlük bağımlılığa dönüşmesinde en büyük suçun tasarımda olduğunu da belirten Ive, bazı akıllı telefonların kullanım açısından özellikleri belirlenirken adeta ruhu esir alan şekilde tasarlandığını da belirtti. Siz ne düşünüyorsunuz? Apple'ın baş tasarımcısının sözlerine katılıyor musunuz?