Apple'ın Başı Dertte: iPhone 8 Plus'ın Bataryası Şişiyor

Samsung'un laneti Apple'ı vurdu. Apple'ın yeni çıkardığı iPhone 8 Plus telefonlarının bataryaları şişiyor ve kapağı dışarı çıkarıyor. Henüz bir patlama olmadı, fakat her an olabilir.

Geçen sene Galaxy Note 7’nin başına gelen patlama olaylarını hatırlarsınız. Telefonların bataryasında yer alan bir sorundan dolayı birçok telefon patlayarak kullanıcılara zarar vermişti. Samsung’un yaşadığı en büyük darbelerden birisi olan bu olay, şimdi de Apple’ın başına gelmiş gibi gözüküyor. iPhone 8 Plus’larda yaşanan bir sorun, bataryanın şişmesini ve telefonun arka tarafının fırlamasını sağlıyor. Şu anda sınırlı sayıda kullanıcının başına gelmiş olmasına rağmen iyiden iyiye artmaya başlayan bu olay, Kanada’da Anthony Wu isimli bir müşterinin başına da geldi. Müşteri, pazar günü satın aldığı iPhone 8 Plus’ı pazartesi günü iade etmek zorunda kaldı. Zararın nedeni, şişen bataryanın telefonun arka kapağına baskı oluşturarak yerinden çıkarması olarak açıklandı. iRepair atölyelerinde sıkça rastlanmaya başlanan bu olayın neden yaşandığı hala bilinmiyor. Apple’n kutusunda gelen güç adaptörü ve Lightnin to USB kablosu kullanılarak şarj edildiği iddia edilen telefonların sayısı 5’e yükseldi. Tayvan, Japonya, Hong Kong, Yunanistan ve son olarak Kanada’da yaşanan bu olayın farklı ülkelerde oluşması tepki çekmeye başladı. Olayların yaşandığı tarih, Apple’ın cihazları geri toplaması açısından şimdilik erken. Ancak bu olaylar artış gösterirse Apple’ı zor kararlar bekliyor olacaktır. Umarım, bu sorun can ve mal kaybına sebep olmadan atlatılabilir.

