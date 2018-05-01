Apple'ın Başı İki Yeni Patent İhlali Davası ile Dertte!

Corephotonics ve Allied Signal adlı iki şirket, Apple'ı kendilerine ait patentleri ihlal ettiği gerekçesi ile dava etti. Davaların nedeni ise Apple'ın kullandığı çift kamera teknolojisi ve Araba Kullanırken Rahatsız Etme özelliği.

Dünyanın en önemli teknoloji markalarından biri olan Apple’ın başı yine iki ayrı patent ihlali davası ile dertte. Corephotonics şirketi, Apple’ın çift kamera teknolojisi ile kendilerine ait bir patenti ihlal ettiğini iddia ederken, Allied Signal, Apple’ın ‘Araba Kullanırken Rahatsız Etme’ özelliği ile kendilerine ait dört farklı patenti ihlal ettiğini iddia ediyor.

Bildiğiniz gibi tek kameralı bir akıllı telefonda fotoğraf ve video çekimi sırasında yakınlaştırma yaptıkça çözünürlük düşmektedir. Corephotonics’in sahip olduğu teknoloji ise telefonun arkasında bulunan her iki kameranın da kullanılmasını ve algoritma ile dijital ve optik yakınlaştırmayı birleştirerek daha kaliteli fotoğraflar çekilmesini sağlıyor.

Apple, İsrailli şirketin patentine ilk olarak 2012 yılında ilgi gösterdi. Haziran 2014’te ise ilgili patentleri almak için Corephotonics ile Tel Aviv’de bir araya geldi. Apple, inceleyebilmek için İsrailli şirketten bir prototip istese de görüşmeler bir noktada tıkandı. İki şirket 2016 yılında tekrar görüştüler fakat patentler, Apple’ın eline hiçbir zaman geçmedi.

Allied Signal ise Doğu Teksas Bölge Mahkemesi’nde başlattığı davada Apple’ın kendilerine ait dört farklı patenti ihlal ettiğini iddia etti. Allied Signal’ın geliştirmiş olduğu sistem, akıllı telefon ile otomobilin hızı eşleştiğinde aktif hale geliyor. Sistem, mesaj bildirimlerini engellemek ve sık kullanılanlarda olmayan kişilerin aramalarını göstermemek gibi tanıdık özelliklere sahip.

Allied Signal’in iddiasına göre Apple, Araba Kullanırken Rahatsız Etme özelliği ile kendilerine ait dört patenti birden ihlal etti. Allied Signal, yaşadıkları maddi zarar, mahkeme masrafları ve dahası için Apple’dan tazminat talep ediyor. Allied Signal, Apple’ın ihlal ettiğini söylediği dört patentten üçü için daha önce AT&T’ye de dava açmıştı.