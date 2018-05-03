Apple’ın Batarya Değişim Kampanyası Pahalıya Mal Olabilir!

Geçtiğimiz yılın son günlerine doğru Apple, eski iPhone modellerinin eskiyen bataryalarından dolayı sorun yaşamamaları adına onları güncellemelerle yavaşlattığını itiraf etmişti. Artan tepkilerden dolayı cihazları yavaşlayan müşterilerine özel düşük ücretli batarya değişimi başlatan firma, daha yüksek bir servis faturası çıkartabilir.

Eğer bir iPhone’a sahipseniz ve aldığınız günün üzerinden iki seneyi aşkın vakit geçtiyse, bundan sonra alacağınız her güncellemede cihazınız yavaşlatılacak. Yavaşlamaması için de garanti süresi içinde ya da dışında tek yapmanız gereken, yasal bir Apple servisine gidip batarya değiştirmek.

Apple, 2017’nin son günlerine doğru bir uygulama geliştiricisi tarafından yakalanan bu skandalı kabul etmişti. Ayrıca firma eskiyen bataryaların, yüksek performans talep eden yeni yazılımlar yüzünden cihazların aniden kapanmasına yol açacağını da söyledi. Bu nedenle her yeni güncelleme, cihazın performansını yazılımlar ile düşürüyordu. Apple gelen tepkilerden dolayı mağdur olan müşterilerine özel indirimli batarya değiştirme programı sunmaya başladı.

Ne olursa olsun Apple’ın sorunları hiç de bitmişe benzemiyor. BBC’de yayınlanan Watchdog isimli teknoloji programına göre firmanın düşük fiyatla batarya değiştirme hizmeti sorunları çözmek için yeterli değil. Programın yapımcıları, sadece batarya değişimi için servise gönderilen garantisi bitmiş bazı iPhone modellerinin, yalnızca pil değişimine maruz bırakılmadıklarını açıkladılar. Söylenenlere göre batarya ücretinin yanı sıra kozmetik olarak giderilen çiziklerden dolayı değişen birimler için son derece pahalı servis faturaları ortaya çıkıyor. Cihazı yavaşlamaması adına tamamen Apple’ın sorumluluğu için servise gönderen müşteriler, telefonun kozmetik sorunları için de yüklü miktarda paralar ödemek zorunda kalıyorlar.

Hazırlanan programda konuşan iki müşteri, bazı sorun yaşamadıkları donanımların da firma tarafından değiştirildiğini belirtiyorlar. Sırf bu nedenle iki katına kadar çıkan servis ücretlendirmelerinden söz ediliyor. Söz konusu vakalar İngiltere’de BBC tarafından gözlense de Türkiye dahil diğer ülkelerde aynı durum yaşanmayabilir.

Apple Türkiye, durumu kendi internet sitesinde şöyle izah ediyor:

“iPhone'unuzda pilin değiştirilmesini zorlaştıran herhangi bir hasar (örneğin, çatlak ekran) varsa, pil değiştirme işleminden önce bu sorunun giderilmesi gerekir. Bazı durumlarda onarım için ücret alınabilir.”

Kısacası eğer eski bir iPhone modeline sahipseniz ve bataryanızı değiştirmek istiyorsanız, garanti dışı belirlenen 129 TL’lik ücretten daha fazlasını ödeyebilirsiniz.