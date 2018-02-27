Apple'ın Batarya Değişim Süresi Gün Geçtikçe Uzuyor

Yavaşlatma fiyaskosunun ardından batarya değişim ücretlerini düşüren Apple, batarya yetiştirmekte zorlanıyor.

Barclays analisti Mark Moskowitz'e göre, Şubat ayının başında 2 ile 4.5 hafta arası bir zaman diliminde batarya değişimi yapan Apple, bu süreyi iyileştiremiyor. Ortalama 3 ile 4.5 hafta arasına çıkan süre, iPhone sahiplerini çileden çıkarıyor. Özellikle iPhone 6 ve 6 Plus modellerini etkileyen bu durum, yavaşlayan iPhone'unu eski haline döndürmeye çalışan kullanıcıları hayal kırıklığına uğratıyor.

Analize göre, bazı Apple Store'lar iPhone 6 ve 6 Plus bataryaları için 2 ayın üzerinde bekleme süresi sunuyor. Ayrıca iPhone SE, 6s ve 7 serisinin bu durumdan etkilenmediği belirtildi.

Kimyasal olarak yıpranan eski bataryalı cihazları yavaşlattığını kabul eden Apple, bu durumun anlaşılmasının ardından 79 dolar olan batarya fiyatlarını 29 dolara çekmişti. Ülkemizde de 129 TL'ye yapılan batarya değişimi, eski Apple cihazlarını bir nebze de olsa rahatlatıyor. Ayrıca bu yavaşlatma olayının kontrolünü iOS 11.3 ile kullanıcıya bırakacak olan Apple, indirimli pil değişim programını 2018 yılının sonuna kadar devam ettirecek.

Apple, yavaşlatma meselesiyle hepimizin güvenini sarstı fakat tek sorun bu değil. Fransa'da "planlı eskitme" yaptığı gerekçesiyle yargılanan Apple'a, yüzbinlerce dava açıldı. Bu davalardan birkaçı ise ülkemizden. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple, bu yavaşlatmayı bizim iyiliğimiz için mi yapıyor, yoksa insanları yeni modellerine yönlendirmek için mi?