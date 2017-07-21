Dünyanın en değerli şirketi şu anda Apple. Ancak Apple'ın bile satın alamayacağı 10 şirket bulunuyor.

Apple, 784 milyar dolarlık piyasa değeriyle, dünyanın en değerli şirketi ünvanına sahip. Böylesine büyük bir güce sahip olan Apple'ın rezervleri de oldukça fazla. Apple'ın rezervleri bile 246 milyar dolardan fazla. Nakit parasını yurt dışında tutan Apple, vergiler dolayısıyla, parasının tamamını ABD'ye getiremiyor. Ancak Apple'ın tüm parasını kullandığını varsaydığımızda bile satın alamayacağı 10 şirket bulunuyor.

1. Alphabet

Piyasa değeri: 671.6 milyar dolar

Şirket, Google, Nest, Access ve Waymo gibi şirketlerin sahibi ancak gelirinin çoğunu Google'dan sağlıyor. Alphabet, Google ve YouTube gibi yatırımlar sayesinde, internette reklam gelirlerinden oldukça gelir elde etti.

2. Microsoft

Piyasa değeri: 566.1 milyar dolar

Microsoft'u bilmeyenimiz yok. Şirket, PC'lerde Windows ve Office sürümleriyle biliniyor. Üstelik Xbox sistemine sahip ve Surface gibi ürünleri bulunuyor. Son zamanlarda gelirinin artmasında ise Azure gibi şirketler rol oynadı.

3. Amazon

Piyasa değeri: 482 milyar dolar

Amazon'un büyümesi her yıl devam ediyor ve şu anda dünyanın en büyük çevrimiçi parekendecisinin sahibi konumunda bulunuyor. Prime adlı programı sayesinde büyük gelirler elde etmeyi başardı. Prime'ın avantajları oldukça fazla olduğundan ABD'de epey popüler durumda. Ayrıca şirketin diğer bölümü Amazon Web Services da şirketin gelirini artırmakta.

4. Facebook

Piyasa değeri: 468.4 milyar dolar

Günümüzde artık Facebook hesabı olmayan insanların sayısı epey az olduğundan pek de yabancı bir şirket sayılmaz. Ayrıca Facebook'un sahip oldukları arasında Instagram, Messenger, WhatsApp gibi uygulamalar da bulunuyor. Şirketin aylık kullanıcıları 2 milyardan daha fazla. Sahip olduğu uygulamalar da, en az Facebook kadar gelir getiriyor.

5. Berkshire Hathaway

Piyasa değeri: 425 milyar dolar

Berkshire Hathaway aslında bir holding şirketidir. Ayrıca şirket, birçok tanınmış markalara sahip. Üstelik aralarında Apple'ın da bulunduğu birçok şirkette hisse payları var. Şirket, bünyesinde barındırdığı şirketler sayesinde gelirine gelir katmakta zorlanmıyor.

6. Alibaba

Piyasa değeri: 396.2 milyar dolar

Alibaba, alibaba.com'dan ziyade birkaç tane daha e-ticaret sitesini işetiyor. Şirketin işlettiği en önemlilerden biri ise şüphesiz AliExpress. Alibaba'nın ayrıca dijital video, bulut, ödeme gibi sayısız girişimleri de bulunuyor.

7. Johnson & Johnson

Piyasa değeri: 360.2 milyar dolar

Şirket, tıbbi cihazlar ve ilaçlardan ziyade tüketici ürünleri üreten bazı tanınmış şirketleri de bünyesinde barındırıyor. Şirketin güçlü bir tüketici ürünleri bölümü var ancak şirket, gelirinin büyük bir kısmını ilaçlardan ve tıbbi cihazlardan elde ediyor.

8. ExxonMobil

Piyasa değeri: 347.5 milyar dolar

ExxonMobil, 1900'lerin başında Standard Oil'in bünyesindeydi. Şu ansa şirket, dünyanın en büyük petrol rafinerisine sahiplik yapıyor. Dünyanın dört bir yanındaki çalışmalarıyla gelirinin büyük bir kısmını elde ediyor.

9. JPMorgan Chase

Piyasa değeri: 328.8 milyar dolar

JPMorgan Chase, Amerika'nın en büyük bankasıdır. Gelirinin büyük bir kısmını tüketici ve topluluk işlerinden elde ediyor. Ayrıca bankanın, çeşitli bankacılık alanlarındaki varlığı sayesinde müşterileninin başka bankalara yönelmemesini sağlıyor.

10. Wells Fargo

Piyasa değeri: 275.9 milyar dolar

Wells Fargo, ABD'de en fazla mevduat toplayan şirkettir. Üstelik mevduat bakiyelerinde yılın ikinci yarısında büyük bir artış sağlandı. Şirket, rakiplerinin aksine karını, bankacılık üzerinden sağlamıyor. Bunun yerine aracılık ve danışmanlık yönleriyle gelir elde ediyor.