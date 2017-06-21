Apple'ın Bilgi Sızdırmayı Önleme Toplantısından Bilgi Sızdı

Haberin başlığından da anlayacağınız üzere Apple’ın bu konuda daha yemesi gereken onlarca fırın ekmek varmış gibi duruyor.

“Stopping Leakers- Keeping Confidential at Apple”, yani ‘sızdırmaları durdurmak, Apple’da gizli tutmak’ anlamına gelen ve toplam 100 kişinin katıldığı sunumdan yaklaşık 1 saatlik bir ses kaydı sızdırıldı. Apple’ın küresel güvenlik bölümü direktörü David Rice öncülüğünde gerçekleştirilen sunumdan sızdırılan bilgilere göre şirket, yeni ürünlerle ilgili bilgilerin rakiplerinden ve basın kuruluşlarından korunmasından bahsediyor.

Çalışanların Apple’dan ürün çalmak üzerine sıra dışı yollar izlediğinden bahseden Rice, örneğin parçaların tuvalete atılıp daha sonra kanalizasyonlardan toplandığını söyledi. Bir enteresan örnek olarak da kadınların izlediği bir hırsızlık metoduna değinen Rice, kadınların 8 bin ürün kutusunu sütyenlerine saklayıp çaldıklarını söyledi.

Bu tarz hırsızlıklara başvurulmasına sebep olarak çalışanların aylık kazançlarını (Apple fabrikalarında çalışanların aldıkları ortalama maaş 350 dolar) arttırmayı istemesini gösteren Rice, bazen çalınan ürünler sebebiyle bir yıllık maaşa bedel olacak ödemeler yapmak zorunda kaldıklarını söylüyor. En çok çalınan ürünlerin cihazların gövdeleri ve kutuları olduğunu belirten Rice, çalınan bu ürünlerin daha sonra Shenzhen’deki elektronik marketlere gönderildiğini söylüyor.

Bunun dışında şirket içerisinde (Apple’ın online mağazasında ve iTunes’ta) çalışan iki kişinin bloglara bilgiler sızdırdıklarını belirten Rice, bu durumu anlayışla karşıladıklarını, çünkü bazı çalışanların da en az yeni cihazları bekleyen müşteriler kadar heyecanlı olduklarını ve bu sebeple gizli kalması gereken bilgileri aktardıklarını söylüyor.