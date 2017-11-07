Apple, Bir Adet iPhone X Satışından 2500 TL Kar Elde Ediyor

Önemli teknoloji piyasası otoritelerinden TechInsights, minimum 999 dolara satışa sunulan iPhone X modelinin Apple’a maliyetini açıkladı. Adedi başına 357.50 dolara mal olan iPhone X, %64’lük bir kar oranıyla satılıyor.

999 dolar etiketiyle sadece dünya teknoloji tarihini en pahalı telefonu olan iPhone X, aynı zamanda ülkemizde dünyadaki en yüksek etikete sahip (Dolar bazında, mevcut kur değerine göre 1586 dolar, tabi buna vergiler de dahil). Peki Apple bu cihazın materyallerine toplamda ne kadar para harcıyor dersiniz? Cevap: 357.50 dolar.

Yani 999 dolarlık etiketle satılan her iPhone X, Apple’ın kasasına 641.50 dolar bırakıyor. iPhone X üzerinde bulunan en pahalı iki materyal şöyle:

5.8 inç Super Retina ekran: 65.50 dolar

Paslanmaz çelik çerçeve: 36 dolar

Aynı zamanda iPhone 8’in ekranı 36 dolar ve kasası 21.50 dolara mal oluyor. Yani bir üst modelle arlarında ciddi maliyet farkı var. Routers’e göre iPhone X, iPhone 8’de çok daha karlı bir telefon. Zira iPhone 8’in maliyeti 288.08 dolar.

699 dolarlık minimum fiyat etiketi bulunan iPhone 8’in hesaplamalara göre Apple %59’luk kar marjı sağlıyor. iPhone X’un maliyeti 8’e nazaran yaklaşık %25 daha fazla olsa da satış fiyatlarından dolayı iPhone X’un kar marjı daha yüksek. Nitekim Apple’ın kasasına %64’lük brüt bir marjla dolarlar akıyor.

Bu arada bir dipnot: Brüt kar marjı, satış fiyatı ile maliyet arasındaki farktır. Maliyetlere işçilik ve personel giderleri dahil değildir. Aynı zamanda firmanın telefonu üretmek için harcadığı diğer giderler de dahil değildir. Burada söz konusu maliyet, sadece donanımların fiyatlarının toplamıdır. Diğer giderler, Apple’ın kasasına giren brüt kar içinden sağlanır. Merak etmeyin, diğer karlar da öyle yüksek rakamlar değiller.

Araştırma ve geliştirme, lisanslama, paketleme, pazarlama, nakliye, satış vb. ilgili diğer birçok maliyetin sabit fiyatı yoktur, bu yüzden brüt kar içine dahillerdir. Zaten bu kalemleri de dahil etmek için bir muhasebe hesabı yapsak elimizdeki son rakam bize net karı verir. Onu da bırakalım Apple’ın finans uzmanları hesaplasın.

%64’lük brüt kar marjının getirdiği 641.5 dolar, 2468 TL yapıyor.

Sizce Apple teknolojiyi mi biliyor yoksa ticaretimi? Yorumlarınızı bekliyoruz.

Bu arada hemen aşağıdaki videoda iPhone X incelememizi izleyebilirsiniz: