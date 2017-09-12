Amerika'nın ünlü kredi kartı şirketlerinden Discover, web sayfasında yaptığı paylaşımda Apple'ın konferans detaylarını açık etmiş olabilir.

Dün akşam kredi kartı şirketi Discover'ın web sayfasında, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X Edition, Apple Watch 3, iPod Touch(7. nesil) ve Apple TV’nin(2017) sürümlerinin isminin bulunduğu bir açıklama yazısı yer aldı. Olayın farkına varılır varılmaz kaldırılan açıklama, bu akşam saat 20:00’da yapılacak Apple konferansında nelerin tanıtılacağını gözler önüne seriyor.

Anlaşıldığı kadarıyla geceye damgasını vuracak ürünler yalnızca telefonlar olmayacak. Apple TV’den iPod’a kadar pek çok yeni cihaz bu gece düzenlenecek konferansla birlikte alıcılarının karşısına çıkacak. Konferansta pek çok yeni cihaz bulunmasına rağmen, çevre birimleri ve kampanyalar açısından da özel içerikler çıkacak gibi duruyor.

Geçen sene satışa sunulan ve herkesin beğenisini kazanan AirPods, bu çevre birim örneklerinden birisi. AirPods’ların dışında hediye kartları ve sayısız farklı fırsat ürünü yer alıyor.

Çıkış tarihi yaklaştıkça heyecanımızın da arttığı iPhone’lara olan özlemimiz bitiyor ve cihazlar bu akşam Steve Jobs salonunda düzenlenecek etkinlikle duyuruluyor. Telefonlarla birlikte tanıtılacak diğer cihazlar da konferansın önemli detaylarını oluşturacak. Peki, sizce bu akşam Tim Cook eşliğinde yapılacak konferansta sürpriz olmasını beklediğiniz bir şey var mı? Bu kadar çok ürün kaç saatte tanıtılabilir? Yorumlarınızı bekliyorum.