Apple’ın Bu Yıl Başarısız Olup, İşleri Berbat Ettiği 12 Şey!

Günümüzün en değerli firması olan, teknolojinin altın çağının dizginlerini elinde tutan Apple’dan beklentiler yüksek. Bu beklentilerin bir kısmı karşılansa da başarısız olduğu pek çok konu var.

Apple tüm başarısızlıklarına rağmen, tüketici elektroniği konusunda en iyi işleri başaran sayılı firmalardan birisi. iPhone serisiyle dünyanın dört bir yanında mobil piyasaya kök söktürürken, pazarlama uygulamalarıyla psikoloji derslerine bile konu olacak kadar profesyonel örnekler sunuyor.

İnsanlar Apple’ın oluşturduğu başarılı kimlik dolayısıyla asla hata yapmayan bir şirket olduğuna inanmak istiyorlar. Ancak her başarının ardında mutlak başarısızlıklar yatıyor. Güzelliğin büyüsüne kapılınca hiçbir şey görmüyor ya da duymuyoruz.

İşte 2017’de Apple’ın işleri berbat ettiği gözden kaçan başarısızlıkları:

Apple, Netflix ve Amazon gibi yeni nesil Hollywood’a el uzatmaya çalıştı:

2017 Ocak ayında Apple, televizyon şovları ve izlenebilir içerik üretimi konusunda sektörün devi haline gelen Netflix’e kafa tutmaya başladı. Bunun için 1 milyar dolara yakın bizim için büyük fakat kendisi için küçük bir rakamı köşesine ayırdı. Fakat ne ses var ne seda. Ortada ne bir dizi var ne de bir film.

Bu sektör, Apple için çok yabancıydı. Hevesler başka baharlara kaldı.

iPhone 7 gerçek anlamda patladı:

ABD’nin Arizona eyaletindeki bir kadın, kendi kendine patlayan bir iPhone 7 Plus videosunu internete yükledi. Video kısa zamanda viral oldu. Ardından dünyanın farklı bölgelerinde benzeri şikayetler alan firma, durumun kontrol altında olduğunu söyledi. Medyanın olaya ilgisi tavan yaptı. Bu cihazın patlaması Apple’ın suçu olmasa da firma krizi kontrol etmekte epey zorlandı.

iPhone otomatik çağrı özelliği başa bela oldu:

Applei acil durumlarda iPhone sahiplerinin iletişimini önemseyen bir firma. Bir bilgisayar korsanı, iOS’un güvenlik açığını keşfederek ABD’nin polis hattı olan 911’e sürekli sahte çağrı bıraktı. Bu normaldi, genç hapis cezası aldı. Fakat Apple aylarca bu sistemdeki açığı kapatamadı.

Apple’ın sanal gerçeklik gözlüğü trajik bir şekilde sızdırıldı:

Apple’ın ilerleyen dönemlerde piyasaya sunmak için hazırladığı sayısız proje ve patent, yanlışlıkla binlerce Apple çalışanına e-posta olarak gönderildi. Haliyle internete sızdırıldı ve bunlar arasında firmanın gelecek yıllarda çıkartmayı planladığı sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik gözlüğü de vardı.

Akıllı ev hoparlörü HomePod, Siri dışında taklit ürün olarak karşılandı:

Amazon’un başını çektiği akıllı ev asistanları konusunda Alexa bir yıldız haline geldi. Google ise Amazon’un hemen ardından Home serisiyle gözleri doldurdu. Her firmanın kendi sanal asistanı, diğer ürünleriyle entegre haldeydi. Apple ise Siri ile birlikte sunduğu HomePod’u diğer firmaların ürünlerinden çok da farklı dizayn edemedi. Ürün beklenen ilgiyi görmedi. Üstelik Alexa’nın iPhone’lar ile daha uyumlu çalıştığı bile söylendi.

Apple yeni iPhone modelleriyle ilgili sızıntıları engelleyemedi:

Sıkı takipçilerimiz bu durumun farkına varmışlardır. iPhone X piyasaya çıkmadan önce, cihazın neye benzeyeceğini kesin bir şekilde biliyorduk. Ekrandaki çentiğinden, kamerasına kadar üstelik.

Sadece bu da değil, yıllardır üzerinde çalışılan Face ID teknolojisi de aylar öncesinden ifşa oldu. Apple’ın bilgi gizliliği konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadığı söylendi.

iOS 11 tam anlamıyla hazır olmadan kullanıcıya sunuldu:

iOS 11 güncellemesini alan iPhone’lar aniden yavaşladı. Donmalar, birden kapanmalar, uygulama çökmeleri sistemi berbat etti. Apple sonraki güncellemelerde bu sıkıntıları çözse de çok aceleci davranıp, hazır olmayan bir sistemi sunmuştu.

iOS 11 ile sürekli açık kalan Bluetooth ve Wi-Fi, kullanıcıları sinir küpüne çevirdi:

Kontrol Merkezi’ndeki simgelerine tıklayarak her iki ayarıda kapattığınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. iOS 11 ile bu bağlantıların sürekli açık kalmasını sağlamak ve akıllı saatler, kablosuz kulaklıklarda bağlantıları koparmamak için bir özellik getirildi. Anca k şarjım gitmesin düşüncesi tarih oldu.

Eğer bu ayarları tamamen kapatmak istiyorsanız, kontrol merkezindeki seçenekler bir işinize yaramıyor. Ayarlar uygulamasına gidip biraz uğraşmanız gerekiyor.

macOS High Sierra sürümü, kullanıcı bilgilerini korsanların ellerine verdi:

High Sierra, Eylül ayındaki ilk ortaya çıkışıyla sayısız güvenlik açığını beraberinde getirdi. Halbuki Apple’ın macOS konusundaki en büyük silahı güvenlikti. Geç de olsa çözüldü. Ancak bazı müşterilerin bilgileri çoktan çalındı.

iPhone 8’in bataryaları kutularından şişmiş halde çıktı:

Apple’ın iPhone X ile birlikte tanıttığı iPhone 8, firmanın bu sene çıkarttığı ilk akıllı telefon oldu. Dünyanın dört bir köşesinden gelen ilk kutu açılışı görüntüleri, ikiye ayrılmış durumda olan sıfır iPhone 8’leri göstermeye başladı. Apple, Samsung’un Note 7 ile yaşadığı büyük krizi yaşamak üzereydi, ancak kendisini ipten aldı.

iPhone X yeterli sayıda üretilemedi ve tedarik edlimedi:

10. yıla özel olarak sunulan iPhone X, gelişmiş donanımları yüzünden seri üretimi zor olan bir cihaz. Bu nedenle Apple, yeterli sayıdaki iPhone X’u aynı anda küresel piyasaya sunamadı. Ülkemizde bile bu cihaz, piyasaya çıktıktan yaklaşık 1 ay sonra mağazalara girebildi. Kara borsaya düştü, kullanıcılara kötü örnek olan içerik üreticilerine 19.000 TL harcatarak onları rezil etti.

Face ID beklendiği gibi kusursuz değildi:

Birçok uzman bve kullanıcı Face ID’nin bugüne kadar üretilmiş en iyi güvenlik önlemi olduğunu söyledi. Evet gelişmiş bir teknolojiydi fakat o da aldatıldı. Üstelik silikon maskelerle ve heykellerle.

Apple 2017 yılında başarıdan çok başarısızlık yaşadı. Bir şekilde altından kalkmayı başardı ve çoğu hatasını geç de olsa düzeltti. Bu yıl Apple için o kadar da iyi geçmedi.