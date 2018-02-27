Apple, 2018’de 3 Yeni iPhone Modeli Tanıtacak

Apple, 2018’de iPhone X tasarımına sahip 3 farklı boyutta akıllı telefon sunmayı hedefliyor.

Apple, 2017 yılında üç yeni akıllı telefonu piyasaya sundu. iPhone 8 ve 8 Plus’la kullanıcılara eski akıllı telefonların hala güzel olduğunu hatırlatan şirket, iPhone X’la beraber yepyeni bir sürece geçiş yaptı. Apple, iPhone X’la birlikte 2018’e de zemin hazırlamış oldu. Şirket, geçen sene olduğu gibi 2018’de de 3 yeni iPhone modeli sunmak istiyor. iPhone X’a benzeyecek bu modellerin yalnızca boyut olarak farklılık göstermesi beklenirken, yeni yongalar ve akıllı telefonlar için yeni devasa boyutta bir cihazın bu sene duyurulacağı söyleniyor.

Apple’ın sızdırılan tasarım bilgilerine göre geçen sene satışa çıkarılan iPhone X gibi 5.8 inçlik bir akıllı telefon bulunacak. Bu telefonun yanında ise, TFT-LCD ekranlı, 6.1 inçlik aynı tasarıma sahip bir telefon daha bulunacak. Apple’ın asıl vurgunu ise diğer akıllı telefonla yapması bekleniyor. 6.5 inçlik OLED ekranlı bir akıllı telefon sunacak şirket, bu üç telefonuna da A12 yonga setiyle güç verecek.

Apple cephesinden gelen bir diğer sızıntı haberi ise çift SIM desteği sunacağı oldu. Şirketin büyük telefonları, Android telefonlarında çok popüler olan çift SIM desteği ile çalışacak. Akıllı telefonların bu özellikleri dışında hemen hemen her şeyi aynı olacak. Yalnızca 6.1 inçlik modelin biraz daha fiyat-performans tarzında çıkma ihtimali bulunuyor. Bu yüzden gerek kamera gerekse de farklı noktalarda biraz daha alt kalitede sunulabilir. Apple’ın önümüzdeki sonbaharda duyuracağı bu 3 telefonun tam olarak nasıl ve kaç TL’den çıkacağını ilerleyen günlerde göreceğiz. Özellikle 6.5 inçlik modelin 7.000-8000 TL’leri bulması bekleniyor.