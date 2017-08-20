Apple'ın Özelliklerini Alabilmek İçin Kaldırttığı 4 Uygulama

Apple yıllardır ürünleri ve marketiyle çok güçlü, genellikle de ürünlerinin özellikleriyle çok fazla oynayamadığınız ürünler üreten bir şirket. Peki uygulamalarla bir takım özellikler getirdiğinizde? O zaman Apple o uygulamayı banlayıp o özellikleri cihazlarına getirebilir. İnanmadınız mı? İşte sizin için 4 örnekle Apple'ın özelliklerini çalmak için marketten kaldırdığı düşünülen 4 uygulama.

Apple mobil cihaz piyasasına girdiğinden beri oldukça prestijli ve büyümeye devam eden bir şirket. Özellikle de bu konuda basit ve stabil çalışan mobil cihazlarının emeği büyük. Fakat bu şekilde bir marka kişiliği yaratan Apple için bu, modellerinde özelliklerden kısmak demek anlamına da gelmedi değil. Genellikle güvenlik adına bu özelliklerin kişiselleştirilebilmesinden de ödün veren markanın içinde olmayan yazılımsal özellikleri maalesef kişiselleştiremiyorsunuz( jailbreak macerasına çıkmak dışında).

Fakat süregelen yıllar içerisinde bazı yetenekli uygulama geliştiricileri, Apple'ın cihazlarında olmayan özellikleri belirli arka kapıları kullanarak eklemeyi başardılar. Bunların bir çoğunun iOS de olması her zaman planlanmamış olsa da kullanıcılar, bazı uygulamaları kattıkları özellikler dolayısıyla çok sevdiler. Apple'ın çoğu zaman bu tip uygulamaları "kullanıcı deneyimine zarar vermesi" dolayısıyla marketten kaldırması anlaşılabilir bir davranış. Ancak kaldırmasından bir güncelleme sonrasında bu sevilen özellikleri kullanıcılara resmi olarak sunması bazı komplo teorilerini insanın aklına getirmiyor değil. Biz de bu duruma örnek olabilecek 4 uygulama yasaklanması olayını sizin için listeledik.

Camera+ ve VolumeSnap Özelliği (Ses tuşuyla fotoğraf çekme)

iPhone 4'te ister inanın ister inanmayın, ses tuşu aynı zamanda deklanşör tuşu olarak kullanılamıyordu. Bunu iPhone'dan önce düşünen ise "tap tap tap" isimli geliştiricinin uygulaması Camera+'tı. Dönem içerisinde hala daha iyi bilinen uygulamalardan biri olan Camera+, VolumeSnap özelliğiyle bu anlamda neredeyse bir ilkti. Ancak Apple uygulamayı, "dış donanımların amaçlanandan farklı şekilde kullanılması kullanıcının kafasını karıştırabilir" diye App Store'dan kaldırdı. Fakat iPhone 4s ve ardından gelen iOS 5 güncellemesinden sonra bu özelliği temel özellikler arasında getirmesi, şüphe çekmedi değil. Daha sonra App Store'a yeniden yüklenen uygulama, şu anda en çok yüklenen 2. parti kamera uygulamaları sırasında 3. sırada olmasına rağmen bugün hala bile şüpheler bu konuda Apple'ın üzerinde.

f.lux ve Gece Modu Özelliği

Hem şarjın daha az gitmesi için, hem de günün fazla aydınlık olmadığında telefonun ışığı gözlerimizi rahatsız etmesin diye kullandığımız Gece Modu ya da Night Shif modu, artık birçok akıllı telefonda yaygın olarak var olan bir özellik. "f.lux" senelerdir Windows ve Mac için bu özelliği sağlayan bir uygulamaydı. Özellikle de bunu mavi ışık filtresiyle yapan uygulama, kullanıcılarının gözünü yormadan aynı zamanda ne yaptığını görme seçeneği sunuyordu. Uygulamanın geliştiricileri iPhone'a uyarlamak istedikleri bu uygulama, ekran özelliklerini kullanmasını sağlayacak özel bir ekran arayüzü kullanacak olması sebebiyle App Store'un yüzünü göremedi . Ancak uygulama geliştiricileri, uygulamayı dışarıdan indirilip kurulabilir halde yaptıklarında da Apple uygulamanın geliştiricilerinden uygulamanın indirme linkini kaldırmalarını istedi. Daha sonra iOS 9.3 güncellemesiyle birlikte uygulamanın da yaptığının aynısını yapan NightShift özelliği iOS'e geldi.

AirPods Bulma Uygulaması- Finder For AirPods

Kulaklık için jak girişi bulunmayan iPhone 7'lerle birlikte hatırlarsanız, Apple kablosuz kulaklık AirPods'u duyurmuştu. Apple, insanlara kolayca kaybolacak ve sürekli yenisi alınması gerekecek kulaklıklar sattığı iddasıyla epeyce eleştirilmişti. Yetenekli bir geliştirici kaybolan AirPods'ların bulunması için "Finder for AirPods" isimli bir uygulama geliştirmişti. Kablosuz ağın uzaklığına göre kaybolan AirPods'unuza yaklaştıkça sinyal veren bir uygulama olan "Finder for AirPods", "App Store'un şartlarına uymadığı" gerekçesiyle marketten kaldırılmıştı. Tahmin edin Apple iOS 10.3'ün herkese açık beta güncellemesinde hangi özelliği ekledi? Evet, kaybolan AirPods kulaklıkları bulmak için versiyona gömülü bir uygulama!

CoolPixel ve ekranı eş zamanlı olarak kaydetme özelliği

Coolpixel, 2016 yılının Kasım ayında çıkmış bir uygulamaydı. Video çekme ve editlemeye yarayan uygulama, aynı zamanda eğer iPhone veya iPad'inizi Mac bilgisayarlara bağlarsanız ekran görüntüsünü de eş zamanlı olarak kaydetmenize olanak sağlıyordu. Uygulama önce App Store'dan kaldırıldı daha sonra uygulamanın geliştiricisi uygulamayı tekrar markete koydu. Daha sonra App Store temelli olarak uygulamayı marketten kaldırdı. Şu an eğer cihazınızda iOS 11'in açık beta sürümüne sahip değilseniz maalesef bu özelliği kullanmak için iOS 11'in resmi sürümünün çıkmasını beklemek zorundasınız. Markette buna benzer ekran kaydı yapmaya yarayan başka uygulamalar da var, ancak ya Coolpixel kadar verimli çalışmıyorlar ya da Apple onları da teker teker kaldırmaya devam ediyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Aklınıza başka Apple'ın özelliğini kendine çalmak için getirdiği uygulamalar geliyor mu?