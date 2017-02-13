  • Apple'ın Carpool Karaoke Serisinin İlk Tanıtım Videosu Çıktı

Apple'ın Carpool Karaoke Serisinin Tanıtım Videosu Grammy Ödülleri'nde Gösterildi
Apple'ın Carpool Karaoke Serisinin Tanıtım Videosu Grammy Ödülleri'nde Gösterildi
Apple’ın merakla beklenen Carpool Karaoke serisinin ilk tanıtım videosu dün gece düzenlenen Grammy Ödülleri’nde gösterildi. Seride konseptin asıl sunucusu olan James Corden’ın yanı sıra Will Smith, Ariana Grande ve Shaquille O'Neal gibi birçok ünlü bulunuyor.

Amerika’nın en iyi talk show’larından biri olan Late Late with James Corden’daki “Carpool Karaoke” bölümünü bilenleriniz vardır. James Corden’ın sunuculuğunu yaptığı programdaki bu bölüm o kadar çok tutuldu ki, Apple bu konseptin kullanım hakkını satın aldı. Bununla birlikte James Corden’ın kendi programında Carpool Karaoke serisine devam edeceği ve Apple’ın Carpool Karaoke serisinin bazı bölümlerinde de yer alacağı açıklandı.

İşte Apple’ın merakla beklenen Carpool Karaoke serisinin ilk tanıtım videosu dün gece gerçekleşen Grammy Ödülleri’nde gösterildi. “Carpool Karaoke: The Series” isminin verildiği seride James Corden’ın yanı sıra Will Smith, John Legend, Ariana Grande ve Shaquille O'Neal’ın da aralarında bulunduğu birçok ünlü yer alıyor. Bununla birlikte bu yıl içinde Apple Music platformunda gösterime sunulacak olan serinin başlangıç tarihine dair herhangi bir detay verilmedi. Ayrıca Apple’ın seri için ilk etapta 16 bölüm sipariş ettiğini de belirtelim.

Bu arada James Corden’ın sunuculuğunu yaptığı Carpool Karaoke serisini daha önce hiç izlemeyenler, bence serinin en eğlenceli bölümlerinden biri olan ve Bruno Mars’ın konuk olduğu Carpool Karaoke bölümünü aşağıdan izleyebilirler.

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Kaynak : http://www.theverge.com/2017/2/12/14594884/watch-trailer-apple-carpool-karaoke-series
Etiketler: apple, James Corden, grammy ödülleri, Carpool Karaoke
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