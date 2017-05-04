Apple İcra Kurulu Başkanı Tim Cook, sabah saatlerinde attığı bir tweet ile tüm sosyal medyayı derinden sarstı. Söz konusu ile spekülasyonlar üzerine tweet silindi.

Apple'ın CEO'su Tim Cook, tek bir ileti ile sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Tim Cook'un bunu başarması için tek gerekli şeyse basit bir gülümseme emojisi oldu. Tim Cook, bu sabah sadece gülen yüz emojisi barındıran bir tweet gönderdi. Emojinin ardında hiçbir yazılı mesaj bulunmuyordu. Tartışmaların ve spekülasyonların artması üzerine söz konusu tweet silindi.

Konuyla ilgili çeşitli teoriler ortaya atıldı. Şimdi bu teorilere göz atalım:

Tim Cook'un hesabı ele geçirilmiş olabilir

Tim Cook, paylaştığı iletilerde özellikle dikkatli olması ile tanınır. Twitter'ı asla spekülasyon amaçlı olarak kullanmaz. Bu da akıllara hesabının hacklendiği ihtimalini getiriyor. Ancak bu düşük bir ihtimal zira söz konusu tweet ne Cook'a ne de Apple'a zarar verdi.

CloudHopper Teorisi

Twitter, 2010 yılında Cloudhopper şirketini satın aldı. Cook'un çoğu tweet'i, iOS Twitter uygulaması veya bir web arayüzü aracılığıyla gönderiliyor. Cook'un Cloudhopper'a geçiş yapması düşük bir ihtimal ama ünlü yönetici bunu deneme amaçlı gerçekleştirmiş olabilir.

Tim Cook Bizimle Dalga Geçiyor

Bu ihtimal diğerlerinden çok daha ilginç. Tim Cook, sadece eğlenmek ve dikkat dağıtmak için böyle bir tweet göndermiş olabilir.