Apple, günümüzün en büyük yazılım ve donanım firmalarından. Kişisel bilgisayarlar konunda kendine has bir çizgisi olan firmanın tepesindeki isim Tim Cook, Mac sisteminin en küçük ve işlevsel kahramanı Mac Mini’nin geleceğini parlak görüyor.

Apple, yazılım ve donanım uyumunu her alanda profesyonel seviyelerde yakalayan başarılı bir firma. Kökenleri her ne kadar yazılıma dayalı olsa da iPhone serisinin son üyesi olan iPhone X'nun da ne kadar mükemmel bir iş koyduğu ortada. Bunun yanı sıra Mac serisi ürünleriyle kişisel bilgisayarları yeniden tanımlamaya devam ediyor.

Mac serisinin en küçük üyesi olan Mac Mini, küçük boyutlarına rağmen klasik Apple performansını sunuyor ve yüksek hız gerektiren işlemleri çözüme kavuşturuyor. Yaptığı çalışmaların hepsini geniş kapsamda ilerleten ve uzun vadeli yatırımlar yapan Apple, açıkçası uzun zamandır bu güzel ürünü bir kenara atmış gibi gözüküyordu. Çünkü yeni sürümüyle ilgili beklenen çalışmalara bir türlü başlanmadı ve bizler de geleceğinden umudu kesmek için net bir açıklama bekliyorduk.

Ancak açıklamalarıyla her zaman gündemde olmayı başaran Tim Cook, Mac Mini konusunda tükenen umutları yeniden yeşertti. Her ne kadar Apple kimliğinin en tuhaf ürünlerinden birisi olsa da hem bütçe dostu bir şekilde Apple ihtiyacını karşılaması, onun daha çok sevilmesini sağladı. Dahası bu ürün, büyük ekranlı MacBook için yeterli miktarı ayıramayan kullanıcıların imdadına yetişti.

Ancak gelişen yazılım teknolojisi Mac Mini’yi çok çabuk eskitti. Piyasaya sürüleli 3 yıl olan minik bilgisayarın teknik donanımı artık zayıf kalıyor. Kendisine Mac Mini ile ilgili gönderilen bir e-postaya yanıt veren Tim Cook, “İleriye dönük ürün yelpazemizin en önemli parçalarından birisi de Mac Mini olacak” şeklinde açıklamada bulundu. Yani artık Mac Mini’nin çağa uyum sağlayıp yenileceğine ilişkin net bir bilgimiz var.

Söz konusu mail trafiği resmi kaynaklar tarafından doğrulanmasa da, firmanın bu yıl içerisinde bir Mac Mini piyasaya sürmesine imkansız gözüyle bakılıyor. Yapılan sızıntılarla önümüzdeki süreçte bu bilgi kesinleşebilir ya da Apple’dan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelebilir.

Her ne olursa olsun Apple’ın ürün gamını düşük bütçeli tüketicilere böyle yaratıcı bir şekilde genişletmesi ona itibar katacaktır.

Heyecanla bekliyoruz, takipte kalın :)