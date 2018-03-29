Dünyanın en zengin şirketi Apple’ın başındaki isim olan Tim Cook, mağazada neden pornografik içerik satmadıklarını açıkladı.

Apple’ın CEO’su Tim Cook, iPhone’lar üzerinden porno izlemesine ilişkin bazı açıklamalar yaptı. İnsanların iPhone’dan porno izlemesini umursamadığını belirten Cook, uygulama mağazalarında bu tarz porno içeriklerinin satılmamasına ilişkin soruya ise, “Sattığınız şey, sizi temsil eder” şeklinde yanıtladı.

Şirket politikası olarak uygulama mağazalarında pornografik içerik satmadıklarını dile getiren Cook, iPhone kullanıcılarının internete girip porno içeriklerine ulaşmasında bir sakınca görmediğini belirtti. “Sattığınız ürün, hakkınızda bir şeyler söyler, fakat bu demek değildir ki cep telefonunuzdan pornoya ulaşamazsınız” diyen Cook, kendilerinin satmak istemediklerini, ancak bu içeriğe ulaşmak isteyenleri de engellemediklerini belirtti.

Steve Jobs Döneminde Porno İçerikler Engelleniyordu

Tim Cook’tan önce Steve Jobs döneminde iPhone’lardan herhangi bir porno içeriğe internet tarayıcıları üzerinden dahi ulaşılamıyordu. İnsanların özgür kararını elinden alan eski sistem, Tim Cook’la birlikte değişti. Şirket, kullanıcılarını bu konuda özgür bırakarak aradan çekilme kararı aldı.

Tim Cook, NBC’ye verdiği röportajın devamında, verilerin çalınması ile gündeme gelen Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in düştüğü duruma asla düşmeyeceğini söyledi. Apple, Google gibi diğer büyük şirketlerin Facebook’un durumunu büyük bir dikkatle takip ettiği öngörülüyor. Şirketlerin Facebook’un iflas etme durumuna dair planlarını şimdiden yaptığı düşünülüyor.