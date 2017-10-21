Apple, 2017 yılındaki sessizliğini Eylül ayında düzenlediği ve yeni iPhone’ları tanıttığı lansman ile bozmuştu. Serinin 10. yılına özel üretilen iPhone X’in yazılım ve donanım harikası Animoji özelliğine, ticari marka ihlali davası açıldı.

Animoji özelliği, iPhone X’un ön kamerası ve kızıl ötesi sensörlerine bağlı olarak çalışan ve kullanıcının yüz ifadelerini, gerçekçi bir şekilde hareketli emojilere çeviren özellik. Aynı zamanda iPhone X içinde bulunan ve en gelişmiş mobil işlemcilerden A11 Bionic işlemcisi bu özelliklerin tatmin edici performanslar sergilemesi için dizayn edildi. Kısacası Apple, Animoji özelliğini bir marka haline getirmek adına, hem yazılım hem donanım açısından hummalı bir çalışma yürüttü ve bunu çok iyi pazarladı.

Nitekim artık Animoji özelliğine Animoji diyemeyebiliriz. Zaten başını patent davalarından bir türlü kurtaramayan Apple, Japonya’dan gelen yeni bir dava ile başa çıkmak zorunda. "Emonster KK" adındaki bir firma, animasyonlu emoji özelliğini “Animoji” adıyla tanıtarak Apple’ın hırsızlık yaptığını dile getiriyor. Bunun için gerekli hukuki yollara başvuran firma, Apple’a ticari marka ihlali davası açınca durum ciddileşti.

Aslında Animoji, Snapchat’a yazılımsal olarak dahil olabilecek bir özellik. Sonuçta her ne kadar iPhone X’un gelişmiş sensörlerini kullansa da, işin büyük kısmını yazılımlar çözüyor. Dev şirket sosyal medya şirketi Snapchat’den önce davranarak özelliği kendine has bir şekilde, bir ilk olarak pazarlamayı başardı. Ancak markalaştırdığı ismin böyle bir tehlike altına olması itibar kaybına yol açacaktır.

Emonster KK, 2014 yılında Animoji adlı bir uygulamayı başlattığını ve bu uygulama adına ticari markayı tescillediğini iddia ediyor. Hatta firma, uygulamasının App Store'da indirilebildiğini ve Apple’ın uygulama hakkında her şeyi bildiğini dile getiriyor. Japon firma, Apple’ın kendilerine herhangi bir ticari anlaşma teklif etmediğini ve marka hakları için ödeme yapmadığını belirtiyor.

"Telif hakkı davasından sonra Tim Cook"

Apple her yeni iPhone modelinde, App Store üzerindeki farklı ve gelecek vadeden uygulamaları işletim sistemi iOS’a dahil eder. Aslında bu dişli rakibi Google’ın da yaptığı bir şey. Eğer Japon firmanın iddiaları doğruysa ve Animoji markasını tüm dünyada hukuki olarak tescillediyse Apple yüklü bir tazminat ödeyebilir. Bekleyip kimin haklı olduğunu göreceğiz. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın.