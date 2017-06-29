Apple'ın Değeri, 183 Ülkenin Milli Gelirinden Daha Yüksek!

Apple’ın 750 milyar dolarlık piyasa değeri, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 183 ülkenin yıllık milli gelirinden daha yüksek.

Apple, yalnızca geçtiğimiz yıl iPhone satışlarından 136,7 milyar dolar gelir elde etti. Şirket raporlarından elde edilen bilgilere göre Apple, internet reklamcılığının farklı bir boyuta ulaşması sebebiyle iPhone satışları üzerinden çok yüksek kazançlar elde etti.

2006 yılında ağırlıklı olarak iPad ve Mac bilgisayarlardan 19,3 milyar dolar gelir elde eden şirket, devreye iPhone’un girmesiyle gelirlerini 10 yılda 10 kattan fazla artırdı. Buna göre Apple, geçtiğimiz yıl 215,6 milyar dolar gelir elde etti ve bunun 136,7 milyar doları yalnızca iPhone satışlarından geldi. Ayrıca şirket, 2006 yılında 2 milyar dolar kar ederken bu rakam geçtiğimiz yıl 46 milyar dolara yükseldi.

Piyasa değeri 750 milyar dolar seviyesinde olan Apple, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 183 ülkenin milli gelirinden daha yüksek bir konuma ulaştı. Bu rakam, ABD’nin elektrik şirketi General Electric’in üç katı seviyelerine denk geliyor.

Geçtiğimiz yıl 212 milyon iPhone satışı gerçekleştiren Apple, önümüzdeki eylül ayında tanıtılıp piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 8 ile bu rakamı 241 milyona ulaştırmayı hedefliyor.