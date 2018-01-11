Dün gece İspanya’da bulunan Apple Mağazası’nda, iPhone pil tamirinde olan bir telefon alev aldı.

Apple, uzun bir süre muhteşem götürdüğü 2017 döneminin son günlerinde tarihinin en kötü süreçlerinden birine girmiş, şirkete kasıtlı güç düşürme yüzünden pek çok kişi dava açmıştı. Bu olayın ardından batarya fiyatlarını düşürüp kullanıcılarından özür dileyen Apple, şu sıralar bir başka sorunla gündeme gelmeye başladı. İspanya’nın Valencia kentinde bulunan Apple mağazasında iPhone pilinin onarımı sırasında patlama yaşandı. Patlama sonucunda binanın bir katı dumanla doldu ve çalışanlar binayı acilen terk etmek zorunda kaldılar.

Gece 1.30 sıralarında gerçekleşen olay sonucunda itfaiye ve polis alana geldi, ancak Apple işçileri patlayan iPhone’u kuma gömüp camı açmayı başardıkları için itfaiyenin müdahale etmesine gerek kalmadı. Batarya, tamir sırasında patlamasına rağmen telefonu onaran kişi dahil kimseye bir şey olmaması olayın daha çok büyümesini engelledi. Salı günü, Zürih’te bulunan Apple mağazasında aynı şekilde onarım sırasında bir batarya alev almış ve bir kişide minik yanıklar oluşmasına sebep olmuştu. Ayrıca yedi kişi de tıbbi yardım almak zorunda kalmıştı.

Bu sıralar iPhone pillerini değiştirmek için pek çok görevli insan tutan Apple, tecrübesiz çalışanlar yüzünden bu durumla karşılaşıyor olabilir. Bakalım ilerleyen günlerde benzeri olaylar yaşanmaya devam edecek mi? Hep beraber göreceğiz.