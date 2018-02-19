Arttırılmış gerçeklik alanına yapılan yatırımların miktarı artarken, teknoloji devi Apple’ın bu iş için özel bir gözlük üreteceği iddiası teknoloji kulislerini heyecanlandırıyor. Firmanın gizli olarak yürüttüğü projelerinden birisi olarak sızdırılan raporlardan sonra yeni bir konsept tasarım daha ortaya çıktı.

iPhone ve diğer mobil cihazların yanı sıra Apple, akıllı ev teknolojileri konusunu da ciddiye alıyor. Ancak şirketin ufukta beklenen asıl çıkış noktası arttırılmış gerçeklik teknolojileri olabilir. Hatta teknoloji uzmanlarının yaptıkları analizlere göre Apple’ın planlama aşamasında olduğu arttırılmış gerçeklik gözlükleri, iPhone’dan daha büyük bir dönüm noktasının başlangıcı olabilir.

Apple CEO’su Tim Cook, iddialar hakkında 2020 yılından önce böyle bir ürün göremeyeceğimizi söylese de heyecan azalmıyor. Hatta firmanın anlaşma sağladığı bir yan kuruluş olan Quanta tarafından gözlüklerin rOS adındaki işletim sistemleri bile hazırlanıyor. rOS, Reality Operating System öbeğinin kısaltması ve Gerçeklik İşletim Sistemi anlamına geliyor.



Google Glasses

Çoğumuzun kafasında, Apple gözlüklerinin aslında neye benzeyeceklerine dair bir görüntü var. Muhtemelen bu görütü, Google tarafından 2012 yılında piyasaya sürülen Google Glass ile benzer şekilde. Fakat bazı tasarımcılar, Apple’ın bu ürünü kendi geleneklerine bağlı kalarak üreteceği görüşündeler. Daha önce de Apple ürünlerinin konsept tasarımlarını geliştiren tasarımcı Martin Hajek, Apple Glasses için yeni tasarımlara imza attı.

Hajek’e göre Apple, yüksek kalitede metal bir çerçeve ile işe başlayacak:

Çerçeve içine donanımların çalışması adına gerekli elektronik tesisat yapılandırılacak:

Bazı sensörlerin çalışabilmeleri için gözlük önünde çentikler bulunacak:

Aynı zamanda cihaz kablosuz şarj destekleyecek:

Gündelik hayatta kullanımı sorunsuz bir şekilde karşılaması bekleniyor:

Gözlük, diğer elektronik cihazlarla ve gerçek dünya ile etkileşim halinde olacak: