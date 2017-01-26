Apple'ın Dosyalama Sistemi, Eski Verilere Zarar Vermeyecek!

Apple iOS 10.3 ile birlikte sunulacak APFS (Apple File System) eski dosyalarınıza dokunmadan, yeniliğin keyfini sürmenize olanak tanıyacak.

Solid-state olarak bildiğimiz depolama sistemi, bilgisayarlarda ve mobil cihazlarda oldukça yaygınlaştıkça Apple bundan faydalanmak istedi ve APFS'yi geliştirdi. APFS aslında, MacOS Sierra'nın bir parçası ama bilişim devi, bunu mobil cihazlara uyarlamış. iOS 10.3 ile dosya sisteminiz, APFS'ye dönüşecek.

İçiniz rahat olsun; şu anda sahip olduğunuz verileriniz zarar görmeyecek. Her nasılsa Apple, sorunsuz bir kullanıcı deneyimi için gerekenleri yapmayı başardı. Yine de şirket, öncesinde ne olur ne olmaz yedekleme yapılmasını öneriyor.

APF sisteminin büyük işlevsillik sağlayacağını söylemek pek de doğru değil. Ancak solid-state optimizasyonu sayesinde cihazın performansı, bir derece artabilir.