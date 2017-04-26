Apple'ın Dubai Mağazası Güneş Panelleriyle Donatıldı!

Apple, Dubai'de hizmete sunduğu yeni mağazada eşsiz bir tasarımdan yararlanıyor. Şirket, enerji tasarrufu mesajı vermek için güneş panellerinden faydalanırken, teknoloji harikası bir otonom bir mimari sunuyor.

Apple dünya çapındaki yatırımlarına devam ediyor. Cam ve çelikle donatılmış pek çok yapının aksine, Apple'ın yeni Dubai mağazası karbon fiberden inşa edildi. Apple mağazanın “güneş kanatları” ile donatılacağını bugün itibariyle resmen açıkladı. Bu, bir mağazada gördüğümüz en etkileyici ögelerden biri.

Otomatikleştirilmiş sistem Birleşik Arap Emirlikleri mağazasındaki klima kullanımını en aza indirgiyor. Zira sistem, mağazanın içindeki sıcaklığı otomatik olarak algılayıp kapıları kendi insiyatifi ile kapatabiliyor.

Otomatik olarak açılıp kapanabilen 18 adet güneş paneli mevcut. Bu paneller aynı zamanda pencere işlevi görüyorlar. Her bir güneş paneli yaklaşık 6 metre boyutunda. Birlikte çalıştıklarında ortaya adeta bir sanat eseri sunuyorlar. Apple söz konusu mimariyi geliştirirken bir Arap yapısı olan ve ısıyı yüklerini azaltan bir tasarımdan faydalandığını açıkladı.56 metrelik uzunluğuyla bir gökdeleni anımsatan Apple mağazası, 29 Nisan'da resmen açılacak.