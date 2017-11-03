Apple Dünyanın İlk Trilyon Dolarlık Firması Olabilir

Açıklanan rakamlar, Apple'ın piyasa değerinin 868 milyar dolara yükseldiğini gösteriyor.

Apple’ın hisseleri dördüncü çeyrekte beklenenden iyi sonuçlar getirdi. Tabii firmanın amiral gemisi modeli iPhone X üzerine yapılan sayısız yorum da, pazar payının yaklaşık 900 milyar dolara ulaşmasını sağladı.

Firmanın Perşembe günü yayınlanan çeyrek dönemlik kazançları, uzmanların 50.7 milyar dolar olacağı yönündeki beklentilerini aşarak, 52.6 milyar dolara ulaştı. Aynı zamanda hisse başına kazanç düzenlemesi de uzmanların 1.87$’lık beklentisini aşarak, 2.07$’a ulaştı.

Apple, FactSet konsensüsünün beklentisinin 46 milyon civarında olacağı yönündeki telefon satışı rakamlarını da aşarak 46.7 milyon civarında satış gerçekleştirdi. Mac ve iPad satışları da bir çok uzmanın tahminlerinin üzerinde gerçekleşti. Firmanın kazanç bildirgesinde 2018 mali yılının ilk çeyreği, 84.9 milyar dolarlık beklentiye karşılık 87 milyar dolar olarak gerçekleşti.

CEO Tim Cook yaptığı açıklamada “Müthiş bir 2017 mali yıl kapanış raporundan ötürü çok mutluyuz. Rapora göre rekor seviyede dördüncü çeyrek kazancı, her ürün kategorisinde yıllık artış ve hizmetler noktasında en iyi çeyrek yaşanmış” dedi.

Apple, dünyanın ilk trilyon dolarlık kurumu olabilirdi. Firmanın hisseleri Cuma günü yaklaşık yüzde dört oranında artış göstererek, 868 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaştı.

Morgan Stanley’den Katy Huberty adlı bir uzman Reuters’e “iPhone X’un özellikle Çin’de, %20’den fazla ünite artışı ve 2018 yılı gelir kazanç artışı ile yeni iPhone modellerinin satışındaki durgunluğu giderdiğini görüyoruz. Apple’ın yeni akıllı telefon alıcılarından edindiği ‘kolay büyüme’ avantajının bittiğini görüyoruz ama firmanın mevcut seçkin müşteri tabanı vesilesiyle piyasaya tutunmaya devam edeceği yönünde bir izlenim ediniyoruz” dedi.