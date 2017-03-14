Apple'ın Elinden Marka İsim Tescilini Kapan Türk Girişimci!

Marka değeri bağlamında dünyanın zirvesinde olan teknoloji devi Apple, önemli bir marka tescilini Türk bir girişimciye kaptırmış durumda.

Apple'ın akıllı saati Apple Watch resmi olarak tanıtılmadan önce adı iWatch olarak beklenmekteydi. Her ne kadar Apple, akıllı saati için 'Apple Watch' adını kullanmayı uygun görse de, iWatch ismini tescilletirme amacında. Ancak karşısında, ünlü saat üretici firma Swatch bulunuyor. İsim benzerliği sebebiyle iWatch markasının iptalini isteyen Swatch, Apple ile pek çok ülkede benzer davalarda karşı karşıya. Fakat şimdi bu iki dev şirket, bir araya gelerek uyanık bir Türk girişimcisine karşı olmuş durumdalar.

Apple, 2013 yılında Türk Patent Enstitüsü'ne 'iWatch' adının tescili için başvuruda bulunmuştu. Fakat bu başvuru, kısa bir süre sonra, 'benzer bir markanının tescilinin mevcut olması' nedeni ile ertelenmişti. İşte o markanın tescil sahibi Ahmet İhsan Aktuna.

2008 yılında Matriks Ram Dış Ticaret şirketi ile iWatch markasının, 2009'da ise Arıkan İthalat Saat Sanayi ve Dış Ticaret şirketi 'i_watch' adını ayrı ayrı tescil ettirmiş. Daha sonrasında ise Matriks Ram'in eski sahibi olan Ahmet İhsan Aktuna, Eylül 2009'da tescil ettirdiği markayı kendi üzerine almış.

İşte bu sebep yüzünden Apple, iWatch markası için tescil alamıyor. İçin Swatch cephesi ise, Apple'a karşı tutumunu, Aktuna'ya karşı da göstererek isim benzerliği nedeni ile marka iptalini istemekte.

iWatch markası için Nisan 2008’de başvuru yapan ve bu başvuruyu Eylül 2009’de tescil ettiren Ahmet İhsan Aktuna, Apple’ın Türkiye’deki avukatlarının bir süre önce kendisi ile temasa geçtiklerini belirtmiş. Avukatlar ile görüşme yapan Aktuna, tescili Apple'a satması konusunda ise herhangi bir rakam telafuz edilmediğini belirtmekte. Aktuna'nın konu ile ilgili açıklamaları şöyle:

“Benim daha önce ortak olduğum bir şirket vardı daha sonra bu şirketi kapattık. Şirketi kapatınca markayı üzerime aldım. Apple, bu marka bende olduğu sürece ‘iwatch’ ismi ile Türkiye’de ürün satamaz. Ki, Apple CEO’su Tim Cook’un bir süre önce yapığı bir açıklama vardı. Bu saatlerin üç boyutlusunu önümüzdeki süreçte piyasaya süreceklerini açıkladı. Dediğim gibi, marka, hem üretim hem satış hakkı ile bende. Benim kafamda geçen rakam ise 5 milyon dolar.”

Bakalım uyanık bir Türk girişimciye karşı iki dev şirketin verdiği bu mücadelenin sonucu ne olacak?