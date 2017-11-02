"iPhone X Teknolojilerine Yıllar Önce Karar Verdik!"

Apple’ın donanım teknolojileri başkanı Dan Riccio, bu hafta yeni gözdelerinin geleceği hakkında konuştu. Açıklamalarına göre iPhone X'daki çoğu teknoloji yıllardan beri uygulanmak üzere planlanıyor.

Riccio, 3 Kasım 2017 Cuma günü itibariyle dünyanın çeşitli ülkelerinde satışa sunulacak iPhone X için heyecanını dile getirdi: “Çok çalışma, yetenek, sabır ve kararlılıkla başardık.” dedi.

Aynı zamanda iPhone X’in çerçevesiz ekranının üretimde ve tasarımda sorunlar yaşattığını da kabul etti. Diğer yandan Riccio, Face ID için Home tuşunu ve Touch ID’yi kaldırmaya uzun zaman önce karar verdiklerini ekledi. Cihazın arka yüzeyinin camdan ve yanlarını parmak izi okuyacak şekilde dizayn etmenin epey zor olduğunu vurgulayan yetkili isim, Face ID’nin kalitesine son derece güvendikleri sözlerine ekledi.

Telefonun A11 Bionic işlemcisinde yapay zeka destekli birimi koyma kararını, 2014 yılında aldıklarını söyleyen Don Riccio, aldıkları bütün kararların uygulama vakitlerinden yıllar önce netleştirildiğini tekrar vurgulamış oldu.

Açıkçası iPhone X üzerinde gerçekten yıllardır ter döken Apple’ın son günlerde üretimde sıkıntılar yaşadığı söyleniyor. Cihazın teknik donanımından dolayı kaynaklanan bu sıkıntılar, umarız firamanın satış rakamlarına kötü etki etmez. Zira dünya genelinde satışta olması için hala birkaç ay var.

iPhone X konusunda söz alan tek isim Riccio değildi. Apple pazarlama şefi Phil Schiller, uçtan-uca ekran fikrinin ilk iPhone'dan beri var olduğunu itiraf etti: "İlk günden bu yana uçtan uca ekrana için hayaller yaşadık."

iPhone X'un dev OLED ekranı Samsung tarafından üretiliyor ve Güney Koreli firma renk doğruluğunu arttırmak amacıyla ekrana özel bir çip ve yazılımla bu hizmeti sunuyor.

Apple tarafından onaylanan iPhone X'in OLED ekranı Samsung tarafından üretilmekte ancak renk doğruluğu gibi konularla uğraşmak için ek yazılımlarla birlikte özel bir bileşen oluşturmaktadır.

Bakalım Apple iPhone X’dan beklediğini alabilecek mi? Çünkü anlaşılan o ki epey çetrefilli yollardan geçilip bu günlere gelinmiş. iPhone X ilk yapay zeka işlemcili telefon ve bu nedenle yazılım güncellemeleriyle bile performansını arttırabilir.