Bildiğiniz üzere Apple, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gözlükleri üzerinde hummalı bir çalışma sürdürüyor. Şimdi gelen haberlere bakılırsa, 2020’de piyasaya sürülecek olan giyilebilir teknoloji ürünleri artırılmış gerçekliği ve sanal gerçekliği tek cihaz üzerinde sunabilecek.

Daha önce de Apple’ın giyilebilir teknoloji ürünleri hakkında birçok sızıntı bilgiye erişmiştir. Ancak bu defa CNET’den alınan raporlara bakılırsa Apple, oldukça çılgın işler peşinde koşuyor. Bu bağlamda teknoloji devi Apple, artırılmış gerçekliği ve sanal gerçekliği tek gözlük üzerinde toplayarak, piyasayı sallamaya hazırlanıyor. 2020 yılında gelmesi beklenen cihaz ile ilgili birçok sızıntı da doğrulanmıştı.

Şimdilik sadece bir iddia üzerine kurulu olan bu sızıntı, eğer fikir değişikliğine gidilmezse gerçekleşecek gibi görünüyor. Diğer açıdan T288 kod adı verilen Apple yongasının mikrofon setinin hem artırılmış gerçeklik hem de sanal gerçeklik uygulamalarını desteklediğini söylemek isteriz. Bu noktada şüphesiz ki en etkileyici olanı toplamda 16 K çözünürlüklü ekran olmasıdır.

Diğer firmalar ile karşılaştıracak olursak tek göz başına 8K çözünürlük oldukça iyidir. Çünkü Oculus Rift ve HTC Vive, göz başına yalnızca 1.080 x 1200 çözünürlük sunar. Bunların yanı sıra Apple’ın geliştirmekte olduğu gözlüğün kablosuz olacağını da söylemekte fayda var.