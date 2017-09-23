Nisan ayında yapılan açıklamada Apple'ın artık kendi GPU'larını üreteceği açıklanmış, büyük oranda Apple'a iş yapan firma %70 değer kaybederek mali çıkmaza girmişti.

Apple gibi bir müşteriyi kaçırmak, tedarikçi bir firma için zor olsa gerek. Imagination Technologies’ de bu duyguyu yaşamıştı yakın bir zamanda. İngiliz çip üreticisi Nisan ayında yaptığı duyuruyla Cupertino’da bulunan Apple’ın kendi mobil ekran işlemcilerini yapmayı tasarladığını, bu nedenle artık iPhone ve iPad’lerde kendilerinin PowerVR teknolojisini kullanmayacağını bildirmişlerdi. Apple’ın yeni iPhone 8 serisi ve iPhone X’teki ‘A11 Bionic’ çipi firmanın ilk kez kendi tasarımladığı GPU’su olma özelliğini taşıyor. Imagination halen Apple’la ayrılık planları hususunda bazı sorunlar yaşıyor olsa da firma değerinin yüzde 70’inden fazlasını kaybettiği için, firmayı satışa çıkardı. Firmaya Çin’in finanse ettiği ‘Canyon Bridge Capital Partners’ talip oldu.

Yakın bir tarihte Donald Trump başkanlık yetkilerini kullanarak güvenlik endişeleri nedeniyle Lattice Semiconductor adlı Amerikan çip üreticisinin 1.3 milyar dolara satışını engellemişti. Canyon Bridge, Imagination’ı 550 milyon Euro’ya satın alıyor. Firma çalışanları işten çıkarılmayacak ve firmanın merkezi bulunduğu yerde faaliyet göstermeye devam edecek. Bu satış işlemine başka alıcılara 65 milyon dolara satılacak olan ‘MIPS’ birimi dahil edilmedi.