Apple’ın Eski iPhone Modellerini Yavaşlatma Fiyaskosu!

Komplo teorilerini sevmekte bazen fayda var. Çünkü bunlardan birisi basında geniş yer bulunca Apple, yıllarca yaptığı açık gözlülüğü itiraf etmek durumunda kaldı. Firma eskiyen bataryalardan endişe duyduğu için eski iPhone modellerini yavaşlattığını doğruladı.

Apple’nın tam anlamıyla bir fiyaskoya neden olan eski iPhone’ları yavaşlatma stratejisinin altında, elbette yeni modellerinin satış rakamlarını arttırma hevesi yatıyor. Pratik anlamda uzun süredir devam eden şüpheleri teyit eden ve belki de iPhone serisinin tarihindeki en büyük fiyaskolardan birini yaşatan teknoloji devi, gerekçesi ne kadar makul bir düzeyde olsa da kullanıcıları kızdırmış durumda.

Apple, zamanla eskiyen bataryaları gerekçe göstererek eski modeller için yayınladığı her güncel iOS sürümüyle o cihazları yavaşlatıyor. Firmanın yaptığı açıklamalara göre yüksek performans gerektiren uygulamalar, bataryalar eski olduğu için cihazların aniden kapanmasına neden olabilirler. Elbette cihazınızın kapanması için sıcaklık değerleri de önemli. Örneğin aşırı soğuk ortamda kullandığınız bir cihaz, pili normal şartlara göre çok ısınmasa bile kendini kapatabilir.

Apple, bataryaların aşırı ısınmasını ve kısa sürede deforme olmasını engellemek için cihazın işlem gücünü yavaşlatma yöntemine başvuruyor. Yani, şirket eski iPhone’ların kullanım sürelerini uzatmak için genel performansı düşürmeyi göze alıyor.

Bu konuda Apple’ın tüketicilerini korumak için adım attığını düşünebilirsiniz. Fakat 2 büyük hatası var ve bu nedenle durum, tam bir fiyasko:

Hata 1 : Cihazların çeşitli güncellemelerle yavaşlatılacağı kullanıcılara önceden açıklanmadı.

: Cihazların çeşitli güncellemelerle yavaşlatılacağı kullanıcılara önceden açıklanmadı. Hata 2: Asıl fiyasko da burada başlıyor. Apple, kullanıcıların batarya yenilemelerine izin vermiyor. Zaten batarya bir şekilde değiştirilse bile cihazlar yazılımsal olarak yavaşlatıldığı için hızlanmıyorlar.

Apple, lisans vermediği telefon tamircilerinin iPhone bataryalarını değiştirmelerini kolaylaştıracak düzenlemelere de engel oluyor. Bundan 4 yıl önce aldığınız bir iPhone’u hala kullanıyorsanız, yasal olmayan servislere ya da güvenilir olmayan teknik hizmetlere mahkumsunuz.

Örneğin iPhone 6S batarya değişimi, çoğu aşaması özel aletler gerektiren 26 farklı adımdan oluşuyor. iPhone’lar Apple tarafından tescillenmiş olan vidalarla kapalı tutuluyorlar. Bu vidaları açacak aletlerin resmi olarak satışı da bulunmuyor.

Tabloyu şöyle bir özetlersek:

Apple, bataryalar eskidiği için iPhone'ları yavaşlatıyor.

Şimdiye kadar bu konu için farklı bir önlem geliştirmedi, geliştirmiyor.

Apple, aynı zamanda bataryanızı değiştirmeyi zahmetli hale getiriyor.

Peki Apple ne yapabilirdi?

Size listelediğimiz ilk hatayı engellemek için tüketicilerine önceden bildirim sunabilirdi. Telefonların batarya ve kullanım sağlığı-ömrü açısından yavaşlatılacağını önceden bilseydik fiyasko olmazdı. Tam tersine saygı duyulacak bir yaklaşım olurdu.

En önemlisi de düşük sistem özelliklerine sahip iPhone’lara, yeni cihazlardaki işletim sistemini tamamen sunmak yerine, daha hafif ve özelleştirilmiş bir iOS sürümü hazırlayabilirdi.

Ne yazık ki Apple’ı yeni iPhone’ların satışlarını arttırmak için kurduğu büyük tezgah ortaya çıkmış oldu. Başta söylediğimiz gibi nedenleri her ne kadar masum olsa da şirketin yaklaşımı oldukça hatalı.