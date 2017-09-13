Apple'ın Face ID'si, Daha İlk Dakikada Çuvalladı!

Apple'ın dün düzenlenen konferansta tanıttığı Face ID sorunlu bir başlangıç yaptı. Yalnız bu başlangıç telefonun değil, konferansı hazırlayanların hatasıydı. Neyse ki sorun hızlı bir şekilde çözüldü.

Dünkü Apple konferansında tanıtılan iPhone X ve onun muhteşem Face ID’si, tanıtıma sorunlu bir şekilde başlamıştı. Ürünü tanıtmak için sahneye çıkan Apple yazılım şefi Craif Federighi, Face ID’nin gerçekte ne kadar hızlı ve kolay bir şekilde kullanılacağını göstermeye çalışırken, şifre ekranına giden iPhone X akıllarda soru işaretleri yaratmış, sonrasında ise olayın perde arkası çözüldü.

Konferansta telefon şifre ekranına girince başka bir telefon alarak yoluna devam eden Federighi, ilk telefonu uzun süredir açmadığı için takılmıştı. iPhone X’lerde yer alan FaceID, tıpkı Touch ID’de olduğu gibi telefon yeni açıldığı veya birkaç saat işlem yapılmadığı takdirde kullanıcıyı şifre ekranına gönderiyor. İlk telefonun sorun yaşamasının ardından gelen yeni telefonda kısa süre önce denemeler yapıldığı için böyle bir sorun yer almıyordu.

Bu anın ardından Face ID ile çok başarılı özellikler öğrenmiş olmamıza rağmen yaşanan ilk sıkıntı, herkesin aklında soru işaretleri oluşturdu. Sonuçta telefon çalışmayınca aşağıdan yeni telefon almayacağız. Yine de bu olayın aydınlanması ile insanlar rahat bir nefes aldı.

Peki, Apple’ın sonuna kadar güvendiği Face ID kimlik doğrulama, Samsung’da olduğu gibi çeşitli bileşenlerle geçilebilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada dün akşam yaşanan sıkıntıyla ilgili görüntüleri aşağıdan izleyebilirsiniz.