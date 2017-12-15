Apple’ın Face ID Teknolojisi Bir Kez Daha Sınıfta Kaldı

Apple’ın en güvenilir doğrulama sistemi olarak sunduğu Face ID teknolojisi, iki Çinli kadında işe yaramıyor.

Apple’ın parmak izi okuyucudan bile daha güvenli olarak tanıttığı yeni teknolojisi Face ID, iki Çinli kadını birbirinden ayıramayarak sınıfta kaldı.

Çinli ve genel olarak Asya’lı insanların görünüm olarak bizde yarattığı etkiyi az çok biliyorsunuz. Kendilerine ait ırksal olarak edindikleri bazı görüntü özellikleri bulunan bu insanları ayırmak bizim açımızdan bazen zor olabiliyor. Anlaşılan aynı durum iPhone X için de geçerliymiş. Telefon üretildiği yeri unutmuş olacak ki, iki Çinli kadını ayırt edemedi.

Olayla ilgili yapılan açıklamada, telefonun sahibi olan kadın ve arkadaşı aynı telefonu açabiliyorlar. Telefonun sahibi olan kadın FaceID doğrulamasının yanlış yapılabileceğini düşünüp birkaç kez bu doğrulamayı baştan yapmayı denemiş, ancak her durumda arkadaşı, onun yerine telefonu açmayı başarmış.

Bu sorunla karşılaştığında ilk olarak Apple’a haber veren kadın, bir Apple mağazasına giderek bu sorunu doğrulatmış. Apple mağazasında da arkadaşının telefonu açabildiği gözlemlenince, telefonun kamerasının bozuk olduğu gerekçesiyle yeni telefon verilmiş ancak aynı sorun yeni telefonda da yaşanmış.

Apple, bu olayların ardından henüz açıklama yapmadı, ancak bazı kişiler iki kadının da “yüz şifresi doğrulama” sırasında bulunduğunu, bu yüzden telefonun iki kişiyi de onayladığını savundu. Buna rağmen, Apple mağazasındaki görevlilerin bunu düşündüğünü varsaymamız gerekiyor.

Ayrıca, bir süre önce ABD’de yaşanan bir olay daha var. Sözde 1.000.000/1’lik güvence veren telefon, annesinin yüzü yerine bir çocuğun da yüzünü kabul ediyordu. Yani aynı olay burada da geçerliydi. Apple’ın Face ID doğrulaması için sunduğu güvenceyi sarsan bu haberlerin devamı gelecek mi, ileride göreceğiz. Peki, sizce Face ID gerçekten vaat ettiği güvenliği sağlayabiliyor mu? Yorumlarınızı bekliyorum.