Apple'ın Geçmişteki iPhone Prototipi Ortaya Çıktı!

Apple, iOS konusunda çok yol kat etti. Fakat geçmişteki iPhone ve iOS prototipleri pek de kullanışlı değildi.

Apple'ın orijinal iPhone ve iOS'u geliştirirken, onlarca farklı projenin üstünden geçti. Geçmişteki iPhone ve iOS prototipleri şimdiki kadar kullanışlı ve güncel sayılmazdı. Bilişim yayıncısı Sonny Dicksons, eskiden iPhone'larda kullanılması tasarlanan arayüzün isminin AcornOS olduğunu iddia etti.

iPhone için geliştirilen ilk iOS, iPod'un işletim sisteminin birebir aynısıydı ve çark arabirimi ile işliyordu. Oval hareketlerle, "Müzik", "Arama", "Sms" ve "Oyunlar" sekmelerinden birini tercih edebiliyordunuz.

Sonny Dickson, "Söz konusu mimarinin patentinin 2006 yılında alındığını ve çoklu dokunmatik ekrana bir alternatif olduğunu" vurguluyor. Bu proje ilerleyen çöpe atılmış. Aslında Steve Jobs'un iki alternatif varmış: Mac OS X'i iPhone'a uyarlamak veya iPod'da kulanılan işletim sistemini genişletip, iPhone'a uygun hale getirmek. Hatta AcornOS'un, iPod'larda rastladığımız "Click Wheel" mimarisinin geliştilmiş hali olması tasarlanmış.

Apple üst düzey yöneticisi gelişmeleri şöyle özetliyor, geçmiş yıllarda şöyle özetlemişti:

"Aslında en büyük problemimiz, Click Wheel gibi bir yapıyı, Plus ailesi gibi büyük modellere uyarlamaktı. Bazen, ne kadar emek verseniz de bir projeden vazgeçmeniz gerekir."