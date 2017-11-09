Teknoloji dünyasında gittikçe üzerine düşülmeye başlanan sanal gerçeklik, arttırılmış gerçek ve ikisinin birleşiminden oluşan karma gerçeklik teknolojileri, gelecekte kullanacağımız cihazları kökten değiştirecekler.

Teknoloji uzmanları bu konuda, giyilebilir cihazların sayısının artacağı yönünde yorumlar yapsalar da, işin bambaşka boyutları da var. Her ana teknoloji akımı artık beraberinde bir çok yeni sektörü de getiriyor. Tıpkı sosyal medya hayatımıza girince değişen reklam sektörü, akıllı telefonlarla popüler bir meslek haline gelen uygulama geliştiriciliği gibi.

Bu nedenle sanal gerçeklik mevzusu gerçekten de teknoloji tarihinin en önemli adımlarından olabilir. Hatta sanal ve arttırılmış gerçekliğin bir arada uygulandığı Microsoft HoloLens gibi teknolojiler çoktan oyunu bozmaya başladılar. Apple ve Google gibi devler her ne kadar tüketicilerine ürettikleri teknolojinin çok ufak bir kısmını sunsalar da, sessiz sedasız yürüttükleri projeler de var.

Bu projelerden birisi de T228 kod adıyla Apple’a ait olan ve 2020’de tanıtılacağı söylenen proje:

ABD merkezli ve dünyanın en değerli firmanı olan Apple’ın elbette böyle potansiyeli yüksek bir alana sağlam yatırımlar yapması şaşırtıcı değil. Çünkü söz konusu proje sanal gerçeklik teknolojileri üzerine odaklanıyor. Geçtiğimiz yıl Mart ve Nisan aylarında henüz iPhone 8 ya da iPhone X hakkında net bir bilgimiz yokken, Apple’ın sanal gerçeklik gözlükleri gündem olmuştu. Hatta söylentilerin arasında, 2017 Eylül ayında bir sanal gerçeklik gözlüğü de tanıtacağı söyleniyordu. Nitekim öyle olmadı ve beklentiler suya düştü.

Apple’in yapmış olduğu patent başvurularından birinin deşifre olmasıyla aynı umutlar bu kez daha sağlam temeller üzerine yeşerdiler.

Şikete yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Apple’ın sanal gerçeklik gözlükleri, tüm cihazlarından bağımsız olacak. Yani kendine ait işlemcisi, görüntü işleme birimi ve iOS benzeri bir işletim sistemi olacak. Bu işletim sisteminin adı ise “realityOS” olarak geçiyor.

CEO Tim Cook’un geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalara dayanarak söylentileri destekleyen çeşitli argümanlara ulaşabiliriz. Çünkü kendisi Apple’ın sanal gerçeklik konusunda önemli atılımlar yapacağını özenle dile getirmişti.

An itibariyle ne realityOS ne de T228 kod adlı projeye dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Elimize bilgiler ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz, takipte kalın :)