Yeni iPhone SE, Saklama Alanı Canavarı Olacak!

Apple, istenen satış rakamlarını elde edemeyen iPhone SE modelinden vazgeçmiş değil. Güncel iPhone SE modeli, çoğu kullanıcının ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayacak niteliklere sahip.

Apple, Mart ayı organizasyonda, yeni bir 4 inçlik iPhone SE modelini geliştirilmiş yetenekler ile kullanıcılarla buluşturabilir.

Apple'ın 2017 yılında yeni bir SE cihazı tanıtacağı dedikodularının ardından, bilişim devi yeni hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Söylentilere göre en küçük iPhone yenilenecek. iPhone SE, 16 ve 64 GB saklama alanlarının yanı sıra 128 GB saklama alanı opsiyonuna sahip olacak. 128 GB'lık saklama alanı hemen hemen tüm uygulamalar için fazlasıyla yeterli, hatta Blu-Ray ve 3D filmler ile süslenmesinde herhangi bir sakınca yok.

Apple söz konusu iPhone SE modelinin güncelleneceği hakkındaki sorulara yanıt vermekten itina ile kaçınıyor. Dedikodular ve gerçeklik tek bir ufukta paylaşsa dahi, Mart organizasyonun yıldızı sadece SE modeli değil. Apple, Mart etkinliğinde 10.5-inç iPad Pro'nun yanı sıra iPhone 7 serisinin olası yeni bir kırmızı renkli sürümünü de tanıtacak.

Apple'ın A9 işlemcisi ve 4K video kaydetme seçeneği ile birlikte efsanevi Apple 4 inçlik telefon tasarımında bir yenilik gerçekleşecek: iPhone SE, son derece uygun fiyat seçeneğine sahipti ve selefi de çok farklı olmayacak. Bilişim devi 16 GB'lık model için 400 dolar ve 64 GB'lık versiyonu için 500 dolarlık etiketi hedef göstermişti. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte artık daha uygun maliyetle, daha fazla saklama alanının sunulması daha olası. Yeni Phone SE, iPhone ailesinin tüm özelliklerine sahipken, iki önemli beceriden hala yoksun: iPhone SE ,3D Touch'ı desteklemiyor ve yeni nesil Touch ID algılama yapısından da yoksun.