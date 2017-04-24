Başta mobil cihaz sektörü olmak adına teknolojinin en gözde cihazlarını üreten firmalardan olan Apple'ın ürettiği bir şey daha var; yapay ter.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birinde çalışmak, her zaman oldukça havalı bir işiniz olacağı anlamına gelmiyor.

Geri dönüşüm konusunda özellikle son zamanlarda önemli adımlar atan Apple, Dünya Günü'ne özel olarak Vice News Tonight'a yaptığı bazı açıklamalarda oldukça enteresan bir şeyi de ortaya çıkardı. Apple bünyesinde bir çalışanın tek işi, şirkete yapay insan teri üreterek ürünlerin test edilmesini sağlamak.

Özellikle başta Apple Watch olmak üzere kullanan kişinin fitness vb aktiviteler sonucu tere maruz bıraktığı Apple cihazlarının bu koşullarda nasıl tepki vereceğini, yani bir nevi tere karşı dayanıklılığını test etmek isteyen Apple, her gün yaklaşık 2 lirte yapay ter üretmekte. Apple, üretilen yapay terle dolu minik kaplara AirPods ve Apple Watch ürünlerini yerleştirmek gibi enteresan testler de yapıyor.

Bu testler cihazların ter karşısında dayanıklıkları kadar insanların da cihazlardan zarar görmemesi amacıyla yapılmakta. Çünkü ürünlerin tere maruz kaldıklarında deri tahrişi, alerji vb tepkiler verip vermeyecekleri de kontrol ediliyor.