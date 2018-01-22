Apple'ın "Herkes Kodlama Yapabilir" Projesi Avrupa'da Başladı!

Teknolojinin yaygınlaştığı bu dönemde kodlama bilgisi çok önemli bir ihtiyaç haline geldi. Apple'da bu ihtiyacı karşılamak için Avrupa'daki gençlere kodlama hakkında bilgiler veren bir projeye başladı.

Apple'ın CEO'su, kodlamanın öğrenciler tarafından öğrenilmesi gereken önemli bir yetenek olduğunu ifade etmişti. Bu düşünceyi uygulamak adına Apple, Avrupa ülkelerinde "Everyone Can Code" (Herkes Kodlayabilir) isimli yeni bir girişime başladı. Apple, yaptığı basın açıklamasında, projenin Avrupa'da 70'ten fazla eğitim kurumunda uygulandığını bildirdi.

Apple yaptığı açıklamada, "Günümüz itibariyle Avrupa'da, 70'ten fazla kolej ve üniversite, herkes tarafından mobil uygulama oluşturmayı öğrenebilmesi için, Apple tarafından tasarlanan ve kapsamlı bir program olan, Herkes Kodlayabilir projesini kabul edip uyguluyor. Bu kolejler ve üniversiteler, hızlı bir müfredatla, uygulama geliştirme hakkında bilgileri öğrencilerine kazandırıyorlar. Onlara, yükselen uygulama ekonomisinde kariyer yapmak için ihtiyaç duydukları becerileri edindiriyorlar." dedi.

Apple CEO'su Tim Cook ayrıca şunları ekledi,"Kodlama, günümüz işgücünün vazgeçilmez bir vasıfı ve herkes kodlayabilir. İnsanlara bu projeyle, kodlamayı öğretme ve kodlama yapma yeteneği kazandırıyoruz. İki yıl önce başlattığımız projenin bu kadar ilgi görmesi ve desteklenmesi bizleri mutlu ediyor."

Apple'ın bu uygulamasını gayet yerinde buluyoruz ve biz de destekliyoruz. Teknolojinin gelişimini sürdürdüğü bu dönemde, kodlama bilgisi çok önemli bir yetenek. Yapılan uygulamalardan, web sitelere kadar her alanda kodlama bilgisine ihtiyaç duyuluyor. Böyle önemli adımlar umarız ülkemiz için de atılır. Okullarda veya özel kurslarda, teknoloji ve kodlama hakkında bilgiler veren dersler ülkemizde de yaygınlaşmalı. Sizler bu proje hakkında ne düşünüyorsunuz ? Böyle bir proje ülkemizde olsa katılmayı düşünür müydünüz ?