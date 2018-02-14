Apple'In HomePod'u Mobilyaların Yüzeyine Zarar Verebiliyor

Apple'ın son dönemlerde epey popüler olan HomePod'unun alt yüzeyindeki kauçuk ayakların, bazı mobilya cilası ve kaplama yağlarıyla etkileşime girerek ahşap mobilyalarda iz bırakabildiği anlaşıldı.

Geçtiğimiz günlerde Wirecutter ve Pocket-lint adlı teknoloji sitelerinin HomePod incelemelerinde ortaya atılan ve VentureBeat'in konuya Apple'ın resmi açıklamasıyla birlikte açıklık getirdiği durum, aslında bir çok HomePod kullanıcısının beklemediği cinstendi. Görünüşe göre HomePod'un kauçuk ayakları bir süre boyunca belirli ahşap mobilyalarda durduktan sonra altında daire şeklinde bir iz bırakıyordu.

Hem Pocket-lint'in denemelerine göre özellikle de meşe odunundan tek parça kesilmiş bir doğrama tahtasına sadece 20 dakika boyunca, ürün fotoğrafı çekmek için bırakılan HomePod, çember şeklinde bir iz bırakmıştı. İki sitede bundan sonra HomePod'u başka ağaç kaplamaları ve ağaç türlerine ait ahşap mobilyalara koymayı denedi ancak görünüşe göre HomePod'un kauçuk ayaklarının hangi ağaç kaplamasıyla kimyasal etkileşime girdiği bilinmiyor.

"Wirecutter'ın HomePod denemesinden ortaya çıkan sonuç"

Ancak VentureBeat'in Apple'dan aldığı açıklamaya göre, özellikle de HomePod'un altındaki kauçuk ayakların bazı ağaç kaplamalarıyla etkileşime girmesi ve iz bırakması mümkün. Apple'ın ise bu konuda yaptığı tek öneri ise, iz kalan mobilyaları, üreticinin belirttiği ağaç cilasıyla yeniden cilalamak. Çünkü izin kaldığı mobilyalardan iz normal yöntemlerle silinemiyor.

"Pocket-lint'in denemelerinden çıkan sonuç"

Ancak görünüşe göre bu sorun sadece bazı ağaç kaplamaları ve cilalarından ötürü oluyor. Yani sık yaşanan bir sorun değil. Bu anlamda bu sorun Apple'ın başını ağrıtmayacağından, belli ki HomePod'un kauçuk ayaklarıyla ilgili bir değişime gitmeyecekler. Ancak en azından hangi cilaların ve ağaç kaplamalarının sorunlu olduğunu açıklamaları gerekirdi diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?